Die TSG Wörsforf II siegte in einem fairen Spiel gegen den FC Limbach mit 6:1. – Foto: Simon Hellmold - Archiv
B-Liga RTK: Wörsdorf-Zweite siegt souverän
Deutlicher 6:1-Heimerfog bei "sehr fairem" Spiel gegen den FC Limbach +++ Aarbergen, Baris Spor, Bosporus und Daisbach bilden Spitzengruppe
Idstein. In der B-Liga durfte sich die TSG Wörsdorf II über einen souveränen 6:1 (4:0)-Heimerfolg gegen den FC Limbach freuen. „Eine klare Geschichte mit einem sehr fairen Umgang miteinander“, fasste Wörsdorfs Sportlicher Leiter Gianluca Braun zusammen, der selbst per Freistoß zum 5:1 (83.) einnetzte.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Im ersten Durchgang hatte Doppelpacker André Rothenbächer (15./20.), Spielertrainer Nils Demmerle (34.) und Marco Braun (39.) den Unterbau des Kreisoberligisten deutlich in Führung gebracht. Nach Limbachs Anschlusstreffer durch Silas Gerhard (73.) und Brauns Freistoßtor, war es Paul Wolf (90.), der für den Schlusspunkt sorgte. „Für mich freut es auch für die Spieler, die zuvor nicht so viel gespielt haben“, hob Braun unter anderem Wolf heraus.