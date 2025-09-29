B-Liga RTK: Wörsdorf-Zweite siegt souverän

Idstein. In der B-Liga durfte sich die TSG Wörsdorf II über einen souveränen 6:1 (4:0)-Heimerfolg gegen den FC Limbach freuen. „Eine klare Geschichte mit einem sehr fairen Umgang miteinander“, fasste Wörsdorfs Sportlicher Leiter Gianluca Braun zusammen, der selbst per Freistoß zum 5:1 (83.) einnetzte.

Im ersten Durchgang hatte Doppelpacker André Rothenbächer (15./20.), Spielertrainer Nils Demmerle (34.) und Marco Braun (39.) den Unterbau des Kreisoberligisten deutlich in Führung gebracht. Nach Limbachs Anschlusstreffer durch Silas Gerhard (73.) und Brauns Freistoßtor, war es Paul Wolf (90.), der für den Schlusspunkt sorgte. „Für mich freut es auch für die Spieler, die zuvor nicht so viel gespielt haben“, hob Braun unter anderem Wolf heraus.

Weiter spielten: