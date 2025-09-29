 2025-09-26T13:47:28.965Z

Die TSG Wörsforf II siegte in einem fairen Spiel gegen den FC Limbach mit 6:1.
B-Liga RTK: Wörsdorf-Zweite siegt souverän

Deutlicher 6:1-Heimerfog bei "sehr fairem" Spiel gegen den FC Limbach +++ Aarbergen, Baris Spor, Bosporus und Daisbach bilden Spitzengruppe

KLB Rheingau-Taunus
Wörsdorf II
Oberwalluf II
Hünstetten
Hettenhain

Idstein. In der B-Liga durfte sich die TSG Wörsdorf II über einen souveränen 6:1 (4:0)-Heimerfolg gegen den FC Limbach freuen. „Eine klare Geschichte mit einem sehr fairen Umgang miteinander“, fasste Wörsdorfs Sportlicher Leiter Gianluca Braun zusammen, der selbst per Freistoß zum 5:1 (83.) einnetzte.

Gestern, 13:00 Uhr
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf II
FC Limbach
FC LimbachLimbach
6
1
Abpfiff

Im ersten Durchgang hatte Doppelpacker André Rothenbächer (15./20.), Spielertrainer Nils Demmerle (34.) und Marco Braun (39.) den Unterbau des Kreisoberligisten deutlich in Führung gebracht. Nach Limbachs Anschlusstreffer durch Silas Gerhard (73.) und Brauns Freistoßtor, war es Paul Wolf (90.), der für den Schlusspunkt sorgte. „Für mich freut es auch für die Spieler, die zuvor nicht so viel gespielt haben“, hob Braun unter anderem Wolf heraus.

Weiter spielten:

Gestern, 15:00 Uhr
JSG Aarbergen
JSG AarbergenAarbergen
1. FC Hettenhain
1. FC HettenhainHettenhain
5
0
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
SV Wisper Lorch
SV Wisper LorchWisper Lorch
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg II
4
3
Abpfiff

Do., 25.09.2025, 20:00 Uhr
GSV Born
GSV BornBorn
SG Eltville / Erbach
SG Eltville / ErbachSG Eltville II
0
1
Abpfiff
Gestern, 15:00 Uhr
SG Hünstetten
SG HünstettenHünstetten
SG Meilingen
SG MeilingenMeilingen II
5
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bosporus Eltville
SV Bosporus EltvilleBosporus E.
SC 1928 Daisbach
SC 1928 DaisbachSC Daisbach
3
0
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf II
Baris Spor Idstein
Baris Spor IdsteinBaris Sp. I.
1
3
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad II
FSV Oberwalluf
FSV OberwallufOberwalluf II
4
3
Abpfiff

