 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligabericht
Der SV Wisper Lorch besiegte den 1.FC Hettenhain knapp mit 3:2.
Der SV Wisper Lorch besiegte den 1.FC Hettenhain knapp mit 3:2. – Foto: Gabi Henke - Archiv

B-Liga RTK: Wichtige Punkte für den SV Wisper Lorch

3:2-Erfolg gegen den 1.FC Hettenhain durch Tor in der Schlussphase

Verlinkte Inhalte

KLB Rheingau-Taunus
Wörsdorf II
Oberwalluf II
Hünstetten
Hettenhain

Rheingau-Taunus. In der B-Liga konnte der SV Wisper Lorch wichtige drei Punkte einfahren. Mit 3:2 (1:0) setzten sich die Lorcher zuhause gegen den 1. FC Hettenhain durch. „Primär ging es für uns darum, einen Dreier einzufahren. Hintenraus war es nochmal knapp. Super, dass wir dann nochmal das 3:2 drücken - das hätten wir letztes Jahr nicht geschafft“, freute sich Wisper-Coach Dennis Maxeiner, dessen Team durch den Sieg ein Polster von vier Punkten auf Hettenhain aufbaute.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Tim Ziesen brachte die Hausherren im ersten Durchgang in Führung (33.), Markus Jost traf zu Beginn der zweiten Halbzeit traumhaft zum Ausgleich (54.). Mindestens genauso schön war die erneute Führung des SV: Lukas Hanke traf aus der Drehung in den Winkel (76.). „Das waren zwei geile Treffer“, staunte Maxeiner nicht schlecht. Nachdem Jonas Nöller erneut für die Hettenhainer egalisierte (83.), war es Philipp Diedler (86.), der spät drei Punkte klarmachte.

Gestern, 12:30 Uhr
SV Wisper Lorch
SV Wisper LorchWisper Lorch
1. FC Hettenhain
1. FC HettenhainHettenhain
3
2
Abpfiff

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 13:00 Uhr
SG Meilingen
SG MeilingenMeilingen II
SC 1928 Daisbach
SC 1928 DaisbachSC Daisbach
4
1
Abpfiff

Mi., 08.10.2025, 20:00 Uhr
JSG Aarbergen
JSG AarbergenAarbergen
GSV Born
GSV BornBorn
3
0
§ Urteil

Do., 23.10.2025, 20:00 Uhr
SG Hünstetten
SG HünstettenHünstetten
Baris Spor Idstein
Baris Spor IdsteinBaris Sp. I.
20:00

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bosporus Eltville
SV Bosporus EltvilleBosporus E.
FC Limbach
FC LimbachLimbach
5
3
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf II
FSV Oberwalluf
FSV OberwallufOberwalluf II
2
2
Abpfiff

Gestern, 12:45 Uhr
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf II
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg II
3
0
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad II
SG Eltville / Erbach
SG Eltville / ErbachSG Eltville II
1
1

Aufrufe: 013.10.2025, 12:38 Uhr
Lauris OmmertAutor