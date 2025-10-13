B-Liga RTK: Wichtige Punkte für den SV Wisper Lorch

Rheingau-Taunus. In der B-Liga konnte der SV Wisper Lorch wichtige drei Punkte einfahren. Mit 3:2 (1:0) setzten sich die Lorcher zuhause gegen den 1. FC Hettenhain durch. „Primär ging es für uns darum, einen Dreier einzufahren. Hintenraus war es nochmal knapp. Super, dass wir dann nochmal das 3:2 drücken - das hätten wir letztes Jahr nicht geschafft“, freute sich Wisper-Coach Dennis Maxeiner, dessen Team durch den Sieg ein Polster von vier Punkten auf Hettenhain aufbaute.