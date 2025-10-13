B-Liga RTK: Wichtige Punkte für den SV Wisper Lorch

Rheingau-Taunus. In der B-Liga konnte der SV Wisper Lorch wichtige drei Punkte einfahren. Mit 3:2 (1:0) setzten sich die Lorcher zuhause gegen den 1. FC Hettenhain durch. „Primär ging es für uns darum, einen Dreier einzufahren. Hintenraus war es nochmal knapp. Super, dass wir dann nochmal das 3:2 drücken - das hätten wir letztes Jahr nicht geschafft“, freute sich Wisper-Coach Dennis Maxeiner, dessen Team durch den Sieg ein Polster von vier Punkten auf Hettenhain aufbaute.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Tim Ziesen brachte die Hausherren im ersten Durchgang in Führung (33.), Markus Jost traf zu Beginn der zweiten Halbzeit traumhaft zum Ausgleich (54.). Mindestens genauso schön war die erneute Führung des SV: Lukas Hanke traf aus der Drehung in den Winkel (76.). „Das waren zwei geile Treffer“, staunte Maxeiner nicht schlecht. Nachdem Jonas Nöller erneut für die Hettenhainer egalisierte (83.), war es Philipp Diedler (86.), der spät drei Punkte klarmachte.
Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick: