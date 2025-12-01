B-Liga RTK: Unterschiedliche Gefühle bei Aarbergen-Klubs

Rheingau-Taunus. Am Adventsspieltag in der B-Liga herrschten in Aarbergen zwei verschiedene Gefühlslagen. Während der SC Daisbach mit 6:1 den 1. FC Hettenhain abblitzen ließ, ließ die JSG Aarbergen beim FSV Oberwalluf II (1:2) Federn.

Oberwallufs Sportlicher Leiter, André Seifert, sprach von einer „richtig geilen Mannschaftsleistung“. Das Wort verdient wollte er aber nicht in den Mund nehmen. „Wir sind auf jeden Fall zufrieden mit den drei Punkten gegen einen Gegner, der gute Kicker hat. Umso stolzer sind wir auf die Jungs, die das bockstark gemacht haben.“ Sören Graf legte für die Gäste vor (33.), Lukas Friedel (49.) antwortete nach der Pause, ehe Fabian Lipp (90.) zum Matchwinner wurde. Kurz vor Schluss schubste Fabian Hofmann (90.+3) Aarbergens Cedric Thorn an der Seitenlinie, sah dafür die Ampelkarte.