B-Liga RTK: Türk Spor überwintert auf Platz zwei Bad Schwalbacher pirschen sich durch das 3:1 in Hünstetten bis auf einen Zähler an den Tabellenführer heran

Rheingau-Taunus. Türk Spor Bad Schwalbach hat sich durch das 3:1 bei der SG Hünstetten bis auf einen Zähler an Primus SG Orlen II (1:1 in Johannisberg) herangepirscht. Batuhan Öngel, Okan Tigli (per Freistoß zum 19. Saisontor) und Burak Durus (15. Tor) trafen zum vorentscheidenden 3:0, Hendrik Kehrein verkürzte. „Platz zwei übertrifft unsere Erwartungen“, sagte Türk Spor-Coach Burak Özyesil. SG-Trainer Daniel Mach bemängelte die Chancenverwertung.