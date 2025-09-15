B-Liga RTK: Starkes Comeback des SV Bosporus

Die Eltviller wussten diese eiskalt zu nutzen: Kapitän Sefkija Dupljak (56.) und Ado Camara (59.) glichen im Handumdrehen aus. Nach dem erneuten Führungstreffer durch Petrovic (65.) per Foulelfmeter befand sich Hünstetten wieder auf der Siegerstraße, bis Ado Camara (81.) die Gäste schockte. Gökhan Fidan sorgte mit seinem späten Siegtreffer (90.+3) schließlich für den knappen Heimsieg des SVB. Nach sieben Spielen stehen die Rheingauer mit 18 Punkten da – eine Bilanz, die sich bis auf das 1:3 in Aarbergen sehen lassen kann. In der vergangenen Saison drohte das Team fast von der A- in die C-Liga durchgereicht zu werden. Nun stabilisierte man sich, ist mit derzeitigem Platz vier in der Pole-Position womöglich ganz oben anklopfen zu können.