B-Liga RTK: Starkes Comeback des SV Bosporus

Rheingau-Taunus. Die Fußballer des SV Bosporus Eltville setzen sich in der Spitzengruppe der B-Liga Rheingau-Taunus fest. Mit dem 4:3 (0:1)-Heimsieg gegen die SG Hünstetten haben die Rheingauer das 1:3 der Vorwoche bei Tabellenführer JSG Aarbergen vergessen lassen.
„Ein knapper Sieg wäre verdient gewesen, ein Unentschieden hochverdient“, haderte Hünstettens Vorsitzender Hans Jung. Zumal die SGH durch Stevan Petrovic (44.) kurz vor der Pause die Führung herstellte, die nach dem Seitenwechsel Till Kehrein sogar auf 2:0 aus Sicht der Gäste erhöhte. „Wenn bei vier Toren drei Abwehrschnitzer der Auslöser waren, dann muss man sich nicht beschweren“, musste Jung neidlos anerkennen.
Die Eltviller wussten diese eiskalt zu nutzen: Kapitän Sefkija Dupljak (56.) und Ado Camara (59.) glichen im Handumdrehen aus. Nach dem erneuten Führungstreffer durch Petrovic (65.) per Foulelfmeter befand sich Hünstetten wieder auf der Siegerstraße, bis Ado Camara (81.) die Gäste schockte. Gökhan Fidan sorgte mit seinem späten Siegtreffer (90.+3) schließlich für den knappen Heimsieg des SVB. Nach sieben Spielen stehen die Rheingauer mit 18 Punkten da – eine Bilanz, die sich bis auf das 1:3 in Aarbergen sehen lassen kann. In der vergangenen Saison drohte das Team fast von der A- in die C-Liga durchgereicht zu werden. Nun stabilisierte man sich, ist mit derzeitigem Platz vier in der Pole-Position womöglich ganz oben anklopfen zu können.
Die weiteren Partien des Spieltag im Überblick: