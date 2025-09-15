 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Der SV Bosporus Eltville hat sich zurückgekämpft - im Spiel gegen Hünstetten und generell.
Der SV Bosporus Eltville hat sich zurückgekämpft - im Spiel gegen Hünstetten und generell. – Foto: Simon Hellmold - Archiv

B-Liga RTK: Starkes Comeback des SV Bosporus

Eltviller melden sich im Spiel gegen SG Hünstetten und generell zurück

Rheingau-Taunus. Die Fußballer des SV Bosporus Eltville setzen sich in der Spitzengruppe der B-Liga Rheingau-Taunus fest. Mit dem 4:3 (0:1)-Heimsieg gegen die SG Hünstetten haben die Rheingauer das 1:3 der Vorwoche bei Tabellenführer JSG Aarbergen vergessen lassen.

„Ein knapper Sieg wäre verdient gewesen, ein Unentschieden hochverdient“, haderte Hünstettens Vorsitzender Hans Jung. Zumal die SGH durch Stevan Petrovic (44.) kurz vor der Pause die Führung herstellte, die nach dem Seitenwechsel Till Kehrein sogar auf 2:0 aus Sicht der Gäste erhöhte. „Wenn bei vier Toren drei Abwehrschnitzer der Auslöser waren, dann muss man sich nicht beschweren“, musste Jung neidlos anerkennen.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bosporus Eltville
SV Bosporus EltvilleBosporus E.
SG Hünstetten
SG HünstettenHünstetten
4
3
Abpfiff

Die Eltviller wussten diese eiskalt zu nutzen: Kapitän Sefkija Dupljak (56.) und Ado Camara (59.) glichen im Handumdrehen aus. Nach dem erneuten Führungstreffer durch Petrovic (65.) per Foulelfmeter befand sich Hünstetten wieder auf der Siegerstraße, bis Ado Camara (81.) die Gäste schockte. Gökhan Fidan sorgte mit seinem späten Siegtreffer (90.+3) schließlich für den knappen Heimsieg des SVB. Nach sieben Spielen stehen die Rheingauer mit 18 Punkten da – eine Bilanz, die sich bis auf das 1:3 in Aarbergen sehen lassen kann. In der vergangenen Saison drohte das Team fast von der A- in die C-Liga durchgereicht zu werden. Nun stabilisierte man sich, ist mit derzeitigem Platz vier in der Pole-Position womöglich ganz oben anklopfen zu können.

Die weiteren Partien des Spieltag im Überblick:

Gestern, 13:00 Uhr
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf II
SG Meilingen
SG MeilingenMeilingen II
2
2
Abpfiff

Gestern, 12:45 Uhr
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf II
SC 1928 Daisbach
SC 1928 DaisbachSC Daisbach
2
2
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad II
Baris Spor Idstein
Baris Spor IdsteinBaris Sp. I.
2
4
Abpfiff



