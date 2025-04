B-Liga RTK: Stabilität beim GSV Born

Rheingau-Taunus. In der B-Liga segelt die frühere SG Huppert/Born jetzt unter der Flagge des GSV Born. Unabhängig vom 2:0-Erfolg über den SV Johannisberg II (Tore: Thorben Oberhag und Ahmed Mohamud), herrscht offenkundig Stabilität.

So., 06.04.2025, 14:30 Uhr

Mit Marcel Rock und Dominik Preußer bildet Ott das Trio der Verantwortlichen im sportlichen Bereich. Die Zusammenarbeit mit der Vereinsführung mit Bernd Hiller an der Spitze „passt hervorragend“,betont Dietmar Ott und freut sich zudem, dass das Spielertrainer-Duo Waldemar Hass und Jannik Ott auch in der Saison 2025/26 an Bord bleibt.