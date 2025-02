B-Liga RTK: Sieben-Tore-Spektakel bei kampfbetontem Topspiel

Idstein. In der B-Liga Rheingau-Taunus konnte die TSG Wörsdorf II im Topspiel gegen die JSG Aarbergen echte Big-Points sammeln. In einem hitzigen Spiel setzte sich die TSG-Zweite knapp mit 4:3 durch und hält den Anschluss an die Aufstiegsränge. "Eine unnötige Niederlage", befand Aarbergens Vorsitzender Carsten Elmers.