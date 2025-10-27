 2025-10-27T08:53:35.915Z

Allgemeines
Der SC Daisbach (rote Trikots) verlor mit 1:3 gegen Baris Spor Idstein, während die JSG Aarbergen (gelb) gegen den SV Wisper Lorch gewann. Am Donnerstag (20 Uhr) treffen die beiden Rivalen aufeinander.
Der SC Daisbach (rote Trikots) verlor mit 1:3 gegen Baris Spor Idstein, während die JSG Aarbergen (gelb) gegen den SV Wisper Lorch gewann. Am Donnerstag (20 Uhr) treffen die beiden Rivalen aufeinander. – Foto: Axel Lettmann - Archiv

B-Liga RTK: SC Daisbach verliert vor Aarbergen-Derby

1:3-Niederlage gegen Baris Spor kein Mutmacher für Derby am Donnerstag (20 Uhr) gegen JSG Aarbergen

Aarbergen. In der B-Liga verpasste der SC Daisbach Big Points, die auf anderer Seite Baris Spor Idstein mit dem 3:1 (0:1)-Erfolg einfuhr. „Wenn man auf die Tabelle schaut, hätten wir das Spiel gewinnen müssen“, war Daisbachs Sportlicher Leiter und Torwart Tizian Rock enttäuscht.

Gestern, 15:00 Uhr
SC 1928 Daisbach
SC 1928 DaisbachSC Daisbach
Baris Spor Idstein
Baris Spor IdsteinBaris Sp. I.
1
3
Abpfiff

Dabei führte man zur Pause noch, nachdem Tim Höhler einen direkten Freistoß (33.) versenkte. „Die Gäste haben das Spiel verdient gewonnen“, musste Rock neidlos anerkennen. Tarik Haroun (65.) sorgte nach Wiederanpfiff (65.) für den Ausgleich. Knackpunkt war danach die Ampelkarte gegen Christophe „Kuja“ Kujawaski (75./Foulspiel). „Die erste Gelbe Karte war sehr schmeichelhaft“, ärgerte sich Rock, der spät noch zweimal hinter sich greifen musste. Erneut Haroun (89.) und Nail Bingöl (90.+3) sicherten den Idsteinern drei Punkte und Platz zwei. Am Donnerstag (20 Uhr) steht für den SCD das Derby gegen die JSG Aarbergen an. Aber: „Unsere ganze Verteidigung fehlt urlaubsbedingt“, erläutert Rock.

Weiter spielten:

Do., 23.10.2025, 20:00 Uhr
SV Wisper Lorch
SV Wisper LorchWisper Lorch
JSG Aarbergen
JSG AarbergenAarbergen
1
2

Gestern, 15:00 Uhr
SG Meilingen
SG MeilingenMeilingen II
FC Limbach
FC LimbachLimbach
3
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SG Hünstetten
SG HünstettenHünstetten
FSV Oberwalluf
FSV OberwallufOberwalluf II
3
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bosporus Eltville
SV Bosporus EltvilleBosporus E.
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg II
3
0
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf II
SG Eltville / Erbach
SG Eltville / ErbachSG Eltville II
0
1
Abpfiff

Gestern, 12:45 Uhr
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf II
1. FC Hettenhain
1. FC HettenhainHettenhain
2
1
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad II
GSV Born
GSV BornBorn
4
2
Abpfiff

