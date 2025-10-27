B-Liga RTK: SC Daisbach verliert vor Aarbergen-Derby

Aarbergen. In der B-Liga verpasste der SC Daisbach Big Points, die auf anderer Seite Baris Spor Idstein mit dem 3:1 (0:1)-Erfolg einfuhr. „Wenn man auf die Tabelle schaut, hätten wir das Spiel gewinnen müssen“, war Daisbachs Sportlicher Leiter und Torwart Tizian Rock enttäuscht.

Dabei führte man zur Pause noch, nachdem Tim Höhler einen direkten Freistoß (33.) versenkte. „Die Gäste haben das Spiel verdient gewonnen“, musste Rock neidlos anerkennen. Tarik Haroun (65.) sorgte nach Wiederanpfiff (65.) für den Ausgleich. Knackpunkt war danach die Ampelkarte gegen Christophe „Kuja“ Kujawaski (75./Foulspiel). „Die erste Gelbe Karte war sehr schmeichelhaft“, ärgerte sich Rock, der spät noch zweimal hinter sich greifen musste. Erneut Haroun (89.) und Nail Bingöl (90.+3) sicherten den Idsteinern drei Punkte und Platz zwei. Am Donnerstag (20 Uhr) steht für den SCD das Derby gegen die JSG Aarbergen an. Aber: „Unsere ganze Verteidigung fehlt urlaubsbedingt“, erläutert Rock.

Weiter spielten: