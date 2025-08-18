B-Liga RTK: SC Daisbach mit Topstart

Rheingau-Taunus. In der B-Liga wartet der 1. FC Hettenhain nach drei Spieltagen weiterhin auf den ersten Dreier. Mit 0:1 (0:1) musste sich der FCH zuhause dem SC Daisbach geschlagen geben, der nunmehr unter seinem neuen Coach Denis Gladitz alle drei Spiele gewinnen konnte.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
„Es war ein absolut enges Spiel, in dem Kleinigkeiten entschieden haben“, fasste Hettenhains Sportlicher Leiter Stafan Rosentreter zusammen. Felix Roth (45.+3) war Nutznießer einer kurzen Hettenhainer Unaufmerksamkeit bei einem Freistoß aus dem Halbfeld.
„Eine unglückliche Niederlage“, fand Rosentreter, der dem jungen Team Zeit gibt: „Obwohl wir enorm ersatzgeschwächt waren, haben es die Jungs gut gemacht.“ Platz sieben aus dem Vorjahr soll nun getoppt werden, gibt Rosentreter die Zielsetzung für die neue Spielzeit vor.