Ligabericht
Der SC Daisbach ist gut in Schwung, holte aus den ersten drei Spielen drei Siege.
Der SC Daisbach ist gut in Schwung, holte aus den ersten drei Spielen drei Siege. – Foto: Axel Lettmann - Archiv

B-Liga RTK: SC Daisbach mit Topstart

Unter neuem Trainer Denis Gladitz holt der Sportclub den dritten Sieg im dritten Spiel

Rheingau-Taunus. In der B-Liga wartet der 1. FC Hettenhain nach drei Spieltagen weiterhin auf den ersten Dreier. Mit 0:1 (0:1) musste sich der FCH zuhause dem SC Daisbach geschlagen geben, der nunmehr unter seinem neuen Coach Denis Gladitz alle drei Spiele gewinnen konnte.

„Es war ein absolut enges Spiel, in dem Kleinigkeiten entschieden haben“, fasste Hettenhains Sportlicher Leiter Stafan Rosentreter zusammen. Felix Roth (45.+3) war Nutznießer einer kurzen Hettenhainer Unaufmerksamkeit bei einem Freistoß aus dem Halbfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Hettenhain
1. FC HettenhainHettenhain
SC 1928 Daisbach
SC 1928 DaisbachSC Daisbach
0
1
Abpfiff

„Eine unglückliche Niederlage“, fand Rosentreter, der dem jungen Team Zeit gibt: „Obwohl wir enorm ersatzgeschwächt waren, haben es die Jungs gut gemacht.“ Platz sieben aus dem Vorjahr soll nun getoppt werden, gibt Rosentreter die Zielsetzung für die neue Spielzeit vor.

Die weiteren Partien im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
JSG Aarbergen
JSG AarbergenAarbergen
FSV Oberwalluf
FSV OberwallufOberwalluf II
7
0
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SV Wisper Lorch
SV Wisper LorchWisper Lorch
SG Hünstetten
SG HünstettenHünstetten
1
5
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
GSV Born
GSV BornBorn
SG Meilingen
SG MeilingenMeilingen II
4
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SG Eltville / Erbach
SG Eltville / ErbachSG Eltville II
Baris Spor Idstein
Baris Spor IdsteinBaris Sp. I.
0
2
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg II
FC Limbach
FC LimbachLimbach
3
1
Abpfiff

Gestern, 12:45 Uhr
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf II
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf II
2
1
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad II
SV Bosporus Eltville
SV Bosporus EltvilleBosporus E.
1
2

