B-Liga RTK: Plötzlich kann JSG Aarbergen Meister werden

Aarbergen. Die B-Liga-Fußballer der JSG Aarbergen hatten am Sonntag einiges zu bejubeln. Mit 5:2 schlugen die Aarbergener Tabellenführer TuS Kemel und haben nun am letzten Spieltag im Derby gegen den SC Daisbach, der gegen Hettenhain patzte, alles in der eigenen Hand. Die Meisterschaft ist auch noch drin, sofern Kemel im Parallelspiel gegen Wörsdorf II nicht gewinnt und die JSG gegen Daisbach einen Sieg einfährt.

"Eine tolle Mannschaftsleistung mit einem herausragenden Marlin Jenisch", kam Aarbergens Vorsitzender Carsten Elmers kaum aus dem Staunen heraus. Zunächst brachten Kelvin Marciano Rodrigues Lima und Tobias Pickhardt die Heimelf vor rund 200 Zuschauern in Führung. Robin Römer traf schnell zum Anschlusstreffer. Was folgte war die Jenisch-Show, der mit den Saisontreffern 59, 60 und 61 die JSG zum Sieg schoss. Das 4:2 per Traumfreistoß. Zwischenzeitlich traf Philip Döring per Kopf zum 2:3. "Absolut zufriedenstellend. Das zeigt, dass wir vieles richtig gemacht haben", sieht sich Elmers in dem eingeschlagenen Weg, vor der Saison auf hauseigene Talente zu setzten, bestätigt. Das Finale gegen Daisbach werde man "auf keinen Fall" herschenken. "Wir gehen mit breiter Brust rein", betont Elmers.

Derweil stehen der SV Erbach (zurückgezogen), die SG Heftrich/Niederseelbach II, die SG Laufenselden II und der FSV Taunusstein als Absteiger in die C-Liga fest.