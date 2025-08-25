 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Marlin Jenisch kennt sich mit dem Erzielen von Fünferpacks aus - am Sonntag schnürte er wieder einen beim 7:0 in Walsdorf.
Marlin Jenisch kennt sich mit dem Erzielen von Fünferpacks aus - am Sonntag schnürte er wieder einen beim 7:0 in Walsdorf. – Foto: Axel Lettmann, JSG

B-Liga RTK: Marlin Jenisch mit erneutem Fünferpack

Junger Torjäger der JSG Aarbergen besticht auch durch Vereinstreue +++ Zuversicht bei Geisenheim 08

Rheingau-Taunus. Fünf Tore in einem Fußballspiel zu erzielen – für viele eine Leistung, die lange seinesgleichen sucht. Für Marlin Jenisch vom B-Ligisten JSG Aarbergen ist das längst Routine. Nach drei Fünferpacks aus der vergangenen Saison folgte beim SV Walsdorf II das nächste Tor-Quintett, das seinem Team zu einem 7:0 (3:0)-Auswärtssieg verhalf.

„Ein überragender Kicker, der auch locker drei, vier Ligen höher spielen könnte“, geriet Aarbergens Sporlicher Leiter Benjamin Schäfer auch in Walsdorf ins Staunen. Zwei direkte Freistöße, ein Foulelfmeter und weitere zwei Treffer – Jenischs Arbeitszeugnis nach 90 Minuten. Davide Santoro zum frühen 1:0 (4.) und Dylan Maciol zum zwischenzeitlichen 6:0 (77.) waren die weiteren Torschützen.

Gestern, 13:00 Uhr
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf II
JSG Aarbergen
JSG AarbergenAarbergen
0
7
Abpfiff

Klar, dass Jenisch bei stattlichen 94 Torbeteiligungen (61 Tore, 33 Vorlagen) der Vorsaison das Interesse einiger höherklassiger Teams geweckt hat. Allein nach den ersten vier Partien steht der 19-Jährige bereits bei 13 Toren. „In der Winterpause hat er mir gesagt, dass er weiter hier mit seinen Freunden spielen will. In ein paar Jahren will er dann die Herausforderung bei einem anderen Verein suchen“, erzählt Schäfer, der gegen den Kreisoberliga-Unterbau des SV Walsdorf ein „sehr einseitiges“ Spiel gesehen hatte, das auch hätte „höher ausfallen können“. Keeper Robert Otto verhinderte Schlimmeres.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Hettenhain
1. FC HettenhainHettenhain
Baris Spor Idstein
Baris Spor IdsteinBaris Sp. I.
0
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SC 1928 Daisbach
SC 1928 DaisbachSC Daisbach
GSV Born
GSV BornBorn
8
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SG Hünstetten
SG HünstettenHünstetten
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad II
8
2

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bosporus Eltville
SV Bosporus EltvilleBosporus E.
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf II
3
0
Abpfiff

