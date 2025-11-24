Gute Leistung aber keine Punkte: Der SV Wisper Lorch muss sich Bosporus Eltville geschlagen geben. – Foto: Gabi Henke - Archiv

B-Liga RTK: Lorcher verpassen Coup gegen Tabellenführer Bosporus bleibt nach 2:1 an der Spitze +++ Daisbach und Baris Spor werden Favoritenrolle gerecht, Oberwalluf II schießt Limbach ab

Rheingau-Taunus. In der B-Liga wurde auf vier von acht Plätzen gespielt - auf einem hätte der SV Wisper Lorch beinahe Spitzenreiter Bosporus Eltville ein Bein gestellt. "Ein Punkt wäre echt verdient gewesen, aber die Jungs aus Eltville haben es körperlich robust heruntergespielt", bilanzierte Wisper-Coach Dennis Maxeiner.

