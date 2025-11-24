B-Liga RTK: Lorcher verpassen Coup gegen Tabellenführer

Rheingau-Taunus. In der B-Liga wurde auf vier von acht Plätzen gespielt - auf einem hätte der SV Wisper Lorch beinahe Spitzenreiter Bosporus Eltville ein Bein gestellt. "Ein Punkt wäre echt verdient gewesen, aber die Jungs aus Eltville haben es körperlich robust heruntergespielt", bilanzierte Wisper-Coach Dennis Maxeiner.
Necati Sefa Eroglus frühen Führungstreffer (2.) steckte Lorch schnell weg, antwortete durch Anton Kummermehr (16.) und verpasste danach, das Spiel komplett zu drehen. Die zweite Halbzeit gehörte dann den Gästen - Ado Camaras Treffer (73.) zum 2:1 markierte gleichzeitig den Endstand.
Bosporus bleibt Tabellenführer, Baris Spor und Daisbach, die beide souverän gewannen, bleiben den Eltvillern auf den Fersen, während der FSV Oberwalluf II den FC Limbach mit 7:0 abschoss.