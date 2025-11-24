 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Gute Leistung aber keine Punkte: Der SV Wisper Lorch muss sich Bosporus Eltville geschlagen geben.
Gute Leistung aber keine Punkte: Der SV Wisper Lorch muss sich Bosporus Eltville geschlagen geben. – Foto: Gabi Henke - Archiv

B-Liga RTK: Lorcher verpassen Coup gegen Tabellenführer

Bosporus bleibt nach 2:1 an der Spitze +++ Daisbach und Baris Spor werden Favoritenrolle gerecht, Oberwalluf II schießt Limbach ab

Verlinkte Inhalte

KLB Rheingau-Taunus
Wörsdorf II
Oberwalluf II
Hünstetten
Hettenhain

Rheingau-Taunus. In der B-Liga wurde auf vier von acht Plätzen gespielt - auf einem hätte der SV Wisper Lorch beinahe Spitzenreiter Bosporus Eltville ein Bein gestellt. "Ein Punkt wäre echt verdient gewesen, aber die Jungs aus Eltville haben es körperlich robust heruntergespielt", bilanzierte Wisper-Coach Dennis Maxeiner.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Gestern, 13:00 Uhr
SV Wisper Lorch
SV Wisper LorchWisper Lorch
SV Bosporus Eltville
SV Bosporus EltvilleBosporus E.
1
2
Abpfiff

Necati Sefa Eroglus frühen Führungstreffer (2.) steckte Lorch schnell weg, antwortete durch Anton Kummermehr (16.) und verpasste danach, das Spiel komplett zu drehen. Die zweite Halbzeit gehörte dann den Gästen - Ado Camaras Treffer (73.) zum 2:1 markierte gleichzeitig den Endstand.

Gestern, 13:00 Uhr
SG Eltville / Erbach
SG Eltville / ErbachSG Eltville II
SC 1928 Daisbach
SC 1928 DaisbachSC Daisbach
0
3
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg II
Baris Spor Idstein
Baris Spor IdsteinBaris Sp. I.
1
3
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
FSV Oberwalluf
FSV OberwallufOberwalluf II
FC Limbach
FC LimbachLimbach
7
0
Abpfiff

Bosporus bleibt Tabellenführer, Baris Spor und Daisbach, die beide souverän gewannen, bleiben den Eltvillern auf den Fersen, während der FSV Oberwalluf II den FC Limbach mit 7:0 abschoss.

Alle abgesagten Partien des Spieltags:

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Hettenhain
1. FC HettenhainHettenhain
SG Meilingen
SG MeilingenMeilingen II
Abgesagt

Gestern, 14:00 Uhr
GSV Born
GSV BornBorn
SG Hünstetten
SG HünstettenHünstetten
Abgesagt

Gestern, 13:00 Uhr
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad II
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf II
Abgesagt

Gestern, 15:00 Uhr
JSG Aarbergen
JSG AarbergenAarbergen
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf II
Abgesagt

Aufrufe: 024.11.2025, 14:00 Uhr
Lauris OmmertAutor