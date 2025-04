B-Liga RTK: Jungs Abschiedstournee kann zur Erfolgsgeschichte werden

"Er bringt KOL-Erfahrung mit und ist ein junger, moderner Trainer", bewertet Tizian Rock, Sportlicher Leiter, Gladitz als würdigen Nachfolger Timo Jungs. Der sich nach drei Jahren beim SC Daisbach nun in Richtung SG Hünstetten verändern wird. Auf seiner Abschiedstournee mit dem SCD nun vorerst den zweiten Platz sichern konnte. Beim FSV Oberwalluf kamen seine Mannen nach frühem Rückstand durch Timo Stekic (10.) gut zurück - Felix Roth traf noch vor der Pause zum Ausgleich (29.). Nach erneutem Oberwallufer Führungstreffer - diesmal war es Lucas Laufer per Elfmeter (70.) - schüttelten sich die Gäste kurz und glichen durch Routinier Tim Höhler erneut aus (72.). Es kam sogar noch besser aus SCD-Sicht: Denn Cedric Höhler machte das Comeback perfekt und traf kurz vor Schluss zum 3:2-Auswärtssieg (87.). Zum Abschied den Aufstieg realisieren - das wäre sicherlich für Timo Jung das Traumszenario nach drei Jahren erfolreicher Arbeit bei den Aarbergenern. Im Rennen um den Aufstieg liegen die Daisbacher dabei nun im Vorteil, gehen als Tabellenzweiter in die heiße Phase der Saison. In der kommenden Woche wartet das Spitzenspiel gegen den TuS Kemel. "Du musst gegen Kemel gewinnen", weiß Rock um die Bedeutung des Spiels.