Die JSG Aarbergen musste sich zuhause mit einem 2:2 gegen Baris Spor Idstein zufriedengeben. – Foto: Gabi Henke - Archiv

B-Liga RTK: JSG Aarbergen trotz doppelter Überzahl nur 2:2 Nach Niederlage in Daisbach Aarbergen mit Remis gegen Barisspor Idstein, die ab der 70. Minute zwei Mann weniger waren +++ Wisper Lorch schafft Comeback nach 0:3-Rückstand

Rheingau-Taunus. In der B-Liga musste sich die JSG Aarbergen im Spitzenspiel gegen Baris Spor Idstein mit einem 2:2 zufriedengeben. 20 Minuten lang spielten die Hausherren gleich in doppelter Überzahl, nachdem erst Yasin Dur (54.) und dann Tarik Haroun (71./beide Tätlichkeit) beide mit glatt Rot vom Platz flogen. „Gegen neun Mann war es ein Spiel auf ein Tor. In der 100. Minute hat der Gäste-Torwart gut gehalten“, sah Aarbergens Sportlicher Leiter Benjamin Schäfer seine Mannschaft dennoch nicht zwingend genug.

