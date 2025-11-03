 2025-10-30T14:25:35.653Z

Die JSG Aarbergen musste sich zuhause mit einem 2:2 gegen Baris Spor Idstein zufriedengeben.
B-Liga RTK: JSG Aarbergen trotz doppelter Überzahl nur 2:2

Nach Niederlage in Daisbach Aarbergen mit Remis gegen Barisspor Idstein, die ab der 70. Minute zwei Mann weniger waren +++ Wisper Lorch schafft Comeback nach 0:3-Rückstand

Rheingau-Taunus. In der B-Liga musste sich die JSG Aarbergen im Spitzenspiel gegen Baris Spor Idstein mit einem 2:2 zufriedengeben. 20 Minuten lang spielten die Hausherren gleich in doppelter Überzahl, nachdem erst Yasin Dur (54.) und dann Tarik Haroun (71./beide Tätlichkeit) beide mit glatt Rot vom Platz flogen. „Gegen neun Mann war es ein Spiel auf ein Tor. In der 100. Minute hat der Gäste-Torwart gut gehalten“, sah Aarbergens Sportlicher Leiter Benjamin Schäfer seine Mannschaft dennoch nicht zwingend genug.

Gestern, 15:00 Uhr
JSG Aarbergen
JSG AarbergenAarbergen
Baris Spor Idstein
Baris Spor IdsteinBaris Sp. I.
2
2
Abpfiff

Kurios: Nach den Platzverweisen sollen Gäste-Spieler den Platz verlassen haben wollen, Mitspieler sollen diese dann davon abgehalten haben. Zum Spiel: Die Gäste hatten durch Gürkan Bingöl (22.) und Haroun (30.) vorgelegt, ehe Aarbergen durch das Eigentor von Baris-Keeper Tolga Cengiz den Anschluss schaffte (45.). Marlin Jenischs Ausgleich (74.) vom Punkt sollte der Schlusspunkt sein. Nach dem verlorenen Aarbergen-Derby gegen den SC Daisbach (2:4) am vergangenen Donnerstag „eine Leistungssteigerung“, findet Schäfer.„Trotzdem war das noch nicht das, was wir uns vorstellen“, sagt er auch angesichts sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bosporus Eltville.

Gestern, 12:30 Uhr
SV Wisper Lorch
SV Wisper LorchWisper Lorch
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad II
3
3
Abpfiff

Derweil holte der SV Wisper Lorch einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf und kam nach einem 0:3-Rückstand gegen die Zweite der SG Schlangenbad zurück und egalisierte kurz vor Schluss zum 3:3.

Weiter spielten:

Gestern, 14:00 Uhr
GSV Born
GSV BornBorn
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf II
1
7
Abpfiff
+Video

Gestern, 14:30 Uhr
1. FC Hettenhain
1. FC HettenhainHettenhain
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf II
2
3
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Eltville / Erbach
SG Eltville / ErbachSG Eltville II
SV Bosporus Eltville
SV Bosporus EltvilleBosporus E.
2
3
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg II
SG Hünstetten
SG HünstettenHünstetten
0
0
Abpfiff

Gestern, 12:15 Uhr
FSV Oberwalluf
FSV OberwallufOberwalluf II
SG Meilingen
SG MeilingenMeilingen II
Abgesagt

Der Wallufer Sportplatz ist an Stellen beschädigt, wird am Montag repariert. Die Heimspiele des FSV Oberwalluf am Wochenende mussten dennoch abgesagt werden.

Gestern, 13:00 Uhr
FC Limbach
FC LimbachLimbach
SC 1928 Daisbach
SC 1928 DaisbachSC Daisbach
1
4
Abpfiff

