B-Liga RTK: JSG Aarbergen trotz doppelter Überzahl nur 2:2

Rheingau-Taunus. In der B-Liga musste sich die JSG Aarbergen im Spitzenspiel gegen Baris Spor Idstein mit einem 2:2 zufriedengeben. 20 Minuten lang spielten die Hausherren gleich in doppelter Überzahl, nachdem erst Yasin Dur (54.) und dann Tarik Haroun (71./beide Tätlichkeit) beide mit glatt Rot vom Platz flogen. „Gegen neun Mann war es ein Spiel auf ein Tor. In der 100. Minute hat der Gäste-Torwart gut gehalten“, sah Aarbergens Sportlicher Leiter Benjamin Schäfer seine Mannschaft dennoch nicht zwingend genug.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Kurios: Nach den Platzverweisen sollen Gäste-Spieler den Platz verlassen haben wollen, Mitspieler sollen diese dann davon abgehalten haben. Zum Spiel: Die Gäste hatten durch Gürkan Bingöl (22.) und Haroun (30.) vorgelegt, ehe Aarbergen durch das Eigentor von Baris-Keeper Tolga Cengiz den Anschluss schaffte (45.). Marlin Jenischs Ausgleich (74.) vom Punkt sollte der Schlusspunkt sein. Nach dem verlorenen Aarbergen-Derby gegen den SC Daisbach (2:4) am vergangenen Donnerstag „eine Leistungssteigerung“, findet Schäfer.„Trotzdem war das noch nicht das, was wir uns vorstellen“, sagt er auch angesichts sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bosporus Eltville.
Derweil holte der SV Wisper Lorch einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf und kam nach einem 0:3-Rückstand gegen die Zweite der SG Schlangenbad zurück und egalisierte kurz vor Schluss zum 3:3.
Der Wallufer Sportplatz ist an Stellen beschädigt, wird am Montag repariert. Die Heimspiele des FSV Oberwalluf am Wochenende mussten dennoch abgesagt werden.