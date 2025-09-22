 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Die JSG Aarbergen und die SG Hünstetten trennten sich unentschieden.
Die JSG Aarbergen und die SG Hünstetten trennten sich unentschieden. – Foto: Marcel Faust - Archiv

B-Liga RTK: JSG Aarbergen rettet 2:2 in Hünstetten

SGH trauert Sieg gegen Tabellenführer hinterher +++ JSG am Ende zu neunt

Rheingau-Taunus. In der B-Liga Rheingau-Taunus trauerte die SG Hünstetten verpassten drei Punkten gegen Tabellenführer JSG Aarbergen hinterher. Am Ende musste sich die SGH mit einem 2:2 (1:1)-Remis zufrieden geben. „Schade, weil wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren“, so Hünstettens Vorsitzender Hans Jung.

Vor 100 Zuschauern legte Marlin Jenisch mit seinem 22. Saisontor für die Gäste vor. Kapitän Tolga Iren glich mit dem Pausenpfiff aus – blieb vom Punkt cool (45.+5). Um in der zweiten Halbzeit das Spiel mit seinem zweiten Tor komplett zu drehen (71.).

Gestern, 15:00 Uhr
SG Hünstetten
SG HünstettenHünstetten
JSG Aarbergen
JSG AarbergenAarbergen
2
2
Abpfiff

Ärgerlich aus Hünstettener Sicht jedoch, dass Moritz Felde kurz darauf nach einer Unsportlichkeit die Ampelkarte sah. „Wenn wir das 3:1 machen, dann wäre ein Punktgewinn für Aarbergen weit weg gewesen“, sagte Jung. Dylan Maciol (87.) spielte spät den Spielverderber in einem Spiel, dass Hünstetten später mir neun Mann beendete, nachdem Pascal Pfuhl ebenfalls die Gelb-Rote Karte sah (90.+3).

Die weiteren Partien im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
Baris Spor Idstein
Baris Spor IdsteinBaris Sp. I.
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf II
1
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SC 1928 Daisbach
SC 1928 DaisbachSC Daisbach
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf II
3
2
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SG Meilingen
SG MeilingenMeilingen II
SV Bosporus Eltville
SV Bosporus EltvilleBosporus E.
1
4
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Eltville / Erbach
SG Eltville / ErbachSG Eltville II
1. FC Hettenhain
1. FC HettenhainHettenhain
4
2
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg II
GSV Born
GSV BornBorn
5
3
Abpfiff

Gestern, 12:45 Uhr
FSV Oberwalluf
FSV OberwallufOberwalluf II
SV Wisper Lorch
SV Wisper LorchWisper Lorch
3
2
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
FC Limbach
FC LimbachLimbach
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad II
3
4
Abpfiff

Lauris OmmertAutor