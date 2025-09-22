B-Liga RTK: JSG Aarbergen rettet 2:2 in Hünstetten

Die JSG Aarbergen und die SG Hünstetten trennten sich unentschieden. – Foto: Marcel Faust - Archiv

Rheingau-Taunus. In der B-Liga Rheingau-Taunus trauerte die SG Hünstetten verpassten drei Punkten gegen Tabellenführer JSG Aarbergen hinterher. Am Ende musste sich die SGH mit einem 2:2 (1:1)-Remis zufrieden geben. „Schade, weil wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren“, so Hünstettens Vorsitzender Hans Jung.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Vor 100 Zuschauern legte Marlin Jenisch mit seinem 22. Saisontor für die Gäste vor. Kapitän Tolga Iren glich mit dem Pausenpfiff aus – blieb vom Punkt cool (45.+5). Um in der zweiten Halbzeit das Spiel mit seinem zweiten Tor komplett zu drehen (71.).