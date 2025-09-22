B-Liga RTK: JSG Aarbergen rettet 2:2 in Hünstetten

Rheingau-Taunus. In der B-Liga Rheingau-Taunus trauerte die SG Hünstetten verpassten drei Punkten gegen Tabellenführer JSG Aarbergen hinterher. Am Ende musste sich die SGH mit einem 2:2 (1:1)-Remis zufrieden geben. „Schade, weil wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren“, so Hünstettens Vorsitzender Hans Jung.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Vor 100 Zuschauern legte Marlin Jenisch mit seinem 22. Saisontor für die Gäste vor. Kapitän Tolga Iren glich mit dem Pausenpfiff aus – blieb vom Punkt cool (45.+5). Um in der zweiten Halbzeit das Spiel mit seinem zweiten Tor komplett zu drehen (71.).
Ärgerlich aus Hünstettener Sicht jedoch, dass Moritz Felde kurz darauf nach einer Unsportlichkeit die Ampelkarte sah. „Wenn wir das 3:1 machen, dann wäre ein Punktgewinn für Aarbergen weit weg gewesen“, sagte Jung. Dylan Maciol (87.) spielte spät den Spielverderber in einem Spiel, dass Hünstetten später mir neun Mann beendete, nachdem Pascal Pfuhl ebenfalls die Gelb-Rote Karte sah (90.+3).
