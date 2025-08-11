B-Liga RTK: Hünstetten lässt es krachen

Hünstetten. Für die SG Hünstetten ist ebenfalls der Heimspiel-Start in der B-Liga geglückt. Mit 9:0 schoss die SGH den GSV Born ab. „Wir haben auf dem Platz frei aufspielen können“, erinnert Hünstettens Hans Jung an das hitzige 3:3 beim 1. FC Hettenhain aus der vergangenen Woche. Mit Kapitän Tolga Iren und seinem Vize, Dominik Melcher, flogen gleich zwei Spieler mit glatt Rot vom Platz.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Mit sechs Spielen für Iren und zwei Spielen für Melcher sind beide Spieler in Folge vom Sportgericht gesperrt worden. Ob der Verein nun in Berufung geht, soll nun diskutiert werden, verrät Jung.
Von Nachwehen beim Spiel gegen Born jedenfalls keine Spur: Neuzugang Stevan Petrovic (3./kam von der TSG Wörsdorf II), Hendrik Kehrein (37.) stellten bereits zur Pause auf 2:0. Danach folgte ein Hünstetter Offensiv-Feuerwerk. Christopher Weyrich per Dreierpack, Dominik Seelhof, Hendrik Kehrein, Petrovic per Dreierpack und Felix Felde stellten den 9:0-Endstand her.
Nach dem Aufstieg 2020 schloss die SGH in den vergangenen Jahren nie schlechter als Platz sieben ab, zuletzt fehlte jeweils nicht viel, um im Aufstiegsrennen ein gehöriges Wörtchen mitreden zu können. Das Ziel für die neue Saison? „Oben mitspielen“, so Jung, der auf eine eingespielten Mannschaft vertraut, die im Sommer punktuell verstärkt wurde, mit Timo Jung (Sohn von Hans Jung) zudem einen neuen Coach an der Seitenline hat.