Die SG Hünstetten feierte einen 9:0-Kantersieg über den GSV Born.
Die SG Hünstetten feierte einen 9:0-Kantersieg über den GSV Born. – Foto: Marcel Faust - Archiv

B-Liga RTK: Hünstetten lässt es krachen

9:0-Erfolg gegen den GSV Born, aber zwei Sperren stören +++ Große Ambitionen in dieser Runde

Hünstetten. Für die SG Hünstetten ist ebenfalls der Heimspiel-Start in der B-Liga geglückt. Mit 9:0 schoss die SGH den GSV Born ab. „Wir haben auf dem Platz frei aufspielen können“, erinnert Hünstettens Hans Jung an das hitzige 3:3 beim 1. FC Hettenhain aus der vergangenen Woche. Mit Kapitän Tolga Iren und seinem Vize, Dominik Melcher, flogen gleich zwei Spieler mit glatt Rot vom Platz.

Mit sechs Spielen für Iren und zwei Spielen für Melcher sind beide Spieler in Folge vom Sportgericht gesperrt worden. Ob der Verein nun in Berufung geht, soll nun diskutiert werden, verrät Jung.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Hünstetten
SG HünstettenHünstetten
GSV Born
GSV BornBorn
9
0
Abpfiff

Von Nachwehen beim Spiel gegen Born jedenfalls keine Spur: Neuzugang Stevan Petrovic (3./kam von der TSG Wörsdorf II), Hendrik Kehrein (37.) stellten bereits zur Pause auf 2:0. Danach folgte ein Hünstetter Offensiv-Feuerwerk. Christopher Weyrich per Dreierpack, Dominik Seelhof, Hendrik Kehrein, Petrovic per Dreierpack und Felix Felde stellten den 9:0-Endstand her.

Nach dem Aufstieg 2020 schloss die SGH in den vergangenen Jahren nie schlechter als Platz sieben ab, zuletzt fehlte jeweils nicht viel, um im Aufstiegsrennen ein gehöriges Wörtchen mitreden zu können. Das Ziel für die neue Saison? „Oben mitspielen“, so Jung, der auf eine eingespielten Mannschaft vertraut, die im Sommer punktuell verstärkt wurde, mit Timo Jung (Sohn von Hans Jung) zudem einen neuen Coach an der Seitenline hat.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
Baris Spor Idstein
Baris Spor IdsteinBaris Sp. I.
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg II
6
1
Abpfiff

Do., 14.08.2025, 20:00 Uhr
SC 1928 Daisbach
SC 1928 DaisbachSC Daisbach
SG Eltville / Erbach
SG Eltville / ErbachSG Eltville II
20:00

Gestern, 13:00 Uhr
SG Meilingen
SG MeilingenMeilingen II
1. FC Hettenhain
1. FC HettenhainHettenhain
5
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bosporus Eltville
SV Bosporus EltvilleBosporus E.
SV Wisper Lorch
SV Wisper LorchWisper Lorch
3
2
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf II
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad II
4
3
Abpfiff

Gestern, 12:45 Uhr
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf II
JSG Aarbergen
JSG AarbergenAarbergen
2
7
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
FC Limbach
FC LimbachLimbach
FSV Oberwalluf
FSV OberwallufOberwalluf II
0
5
Abpfiff

