Die SG Hünstetten feierte einen 9:0-Kantersieg über den GSV Born. – Foto: Marcel Faust - Archiv

B-Liga RTK: Hünstetten lässt es krachen 9:0-Erfolg gegen den GSV Born, aber zwei Sperren stören +++ Große Ambitionen in dieser Runde

Hünstetten. Für die SG Hünstetten ist ebenfalls der Heimspiel-Start in der B-Liga geglückt. Mit 9:0 schoss die SGH den GSV Born ab. „Wir haben auf dem Platz frei aufspielen können“, erinnert Hünstettens Hans Jung an das hitzige 3:3 beim 1. FC Hettenhain aus der vergangenen Woche. Mit Kapitän Tolga Iren und seinem Vize, Dominik Melcher, flogen gleich zwei Spieler mit glatt Rot vom Platz.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Mit sechs Spielen für Iren und zwei Spielen für Melcher sind beide Spieler in Folge vom Sportgericht gesperrt worden. Ob der Verein nun in Berufung geht, soll nun diskutiert werden, verrät Jung.