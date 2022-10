B-Liga RTK: Höhenflug der SG Hünstetten kein Zufall Die SGH hat an den richtigen Stellschrauben gedreht

„Wir haben ein hervorragendes Mannschaftsklima. Der Umgang miteinander ist so, wie ich es noch nicht kennengelernt habe – das ist wirklich ein Team“, streicht er heraus. Dazu wurde im Sommer offenbar optimal an den richtigen Stellschrauben gedreht. Mit Martin Gentsch (zuletzt länger in Urlaub) und Lars Schmidt, der ihn glänzend vertrat, stehen zwei starke Schlussmänner zur Verfügung, die seit dieser Runde von Arno Grosmann trainiert werden. Defensiv-Eckpfeiler Marco Christmann ist zudem im Social-Media-Bereich für den Verein im Einsatz. Er bringt ebenso wie Stürmer Tolga Iren Kreisoberligaerfahrung mit. Weiterhin trägt das Spieler-Comeback des Sportlichen Leiters und Co-Trainers Sören Jung zur Kontinuität bei. Bei den Zugängen habe man darauf geachtet, dass schon Berührungspunkte zum Verein bestanden und überdies die menschliche Komponente stimmt, schildert Daniel Mach.

SV Walsdorf II – FSV Taunusstein 3:4 (3:2). – Tore: Scheidt, Maniera, Akcayir / Kaan Atlan (2, ein Freistoß), Alici, Zecovic (78./Elfmeter).

SG Schlangenbad II – Barisspor Idstein 2:2 (2:1). – Tore: Lazic, Schuba / H. Kamyak, Aslan.

SG Ra/Ma – SG Orlen II 1:4 (1:2). – Tore: K. Stubben / Löber (2), Felke, Pawlik.