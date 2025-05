B-Liga RTK: Ein Punkt reicht für Kemeler Meisterschaft

Die auch zuhause gegen Hettenhain "tollen Fußball" zeigte. "Wir hatten Torchancen in hülle und fülle", hatte Stern ein Offensivspektakel seiner Mannen gesehen. Allen voran Fünferpacker Robin Römer, bei dem es hätten auch sechs sein können, wäre da nicht der verschossene Elfmeter in der ersten Halbzeit gewesen. Philipp Döring per Doppelpack, Tim Kleinschrot und Joshua Mattiseck durften sich auf Seiten des TuS ebenfalls in die Torschützenliste eintragen. Mit fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger Aarbergen gehen die Kemeler in das Spitzenspiel, dass sie im Hinspiel mit 3:1 für such entscheiden konnten. "Wir wissen um die Offensivstärke des Gegners", warnt Stern und kündigt ein spannendes Spiel an.