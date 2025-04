B-Liga RTK: Daisbach fügt Kemel erste Saisonniederlage zu

Cedric Höhler (30.) köpfte die Heimelf vor rund 200 Zuschauern in Führung. Zuvor verhinderte die Latte die Kemeler Führung, nachdem Markus Jost Maß genommen hatte. Tim Kleinschrot (34.) hatte jedoch nur kurz darauf die passende Antwort parat. "Wir haben für eine echte Überraschung gesorgt", wusste Rock. Auch weil Tim Höhler, den Trainer Timo Jung auf die Sechs stellte, per Elfmetertor (41.) nach Foul an Florian Blüher, den Siegtreffer erzielte. "Felix Roth war heute der beste Mann auf dem Platz", lobte Rock den Innenverteidiger, der die so starke Kemeler Offensive gut in Schach hielt. Durch den Sieg schließt der SCD bis auf vier Punkte auf die Kemeler auf, die jedoch weiterhin an der Tabellenspitze stehen. Die Daisbacher führen weiterhin die Verfolgergruppe der B-Liga an. Die JSG Aarbergen (mit 67 Punkten einen hinter Daisbach) und die TSG Wörsdorf II (65 Punkte, Platz vier), haben ebenfalls gute Chancen auf den zweiten Platz.

