Allgemeines
Der SV Bosporus Eltville musste sich nach acht Siegen in Folge geschlagen geben.
Der SV Bosporus Eltville musste sich nach acht Siegen in Folge geschlagen geben. – Foto: Simon Hellmond - Archiv

B-Liga RTK: Bosporus-Siegesserie gerissen

Bosporus Eltville unterliegt nach acht Siegen in Folge zuhause dem 1. FC Hettenhain +++ Trotzdem Herbstmeister

Eltville. In der B-Liga ist die Serie des SV Bosporus Eltville von acht Siegen in Folge gerissen. Mit 1:2 unterlagen die Eltviller zuhause dem 1. FC Hettenhain.

FC Hettenhain mit bärenstarker Vorstellung

Gestern, 14:30 Uhr
SV Bosporus Eltville
SV Bosporus EltvilleBosporus E.
1. FC Hettenhain
1. FC HettenhainHettenhain
1
2
Abpfiff

„Die Hettenhainer haben bärenstark gespielt“, musste Burak Ebrem, Sportlicher Leiter des SV Bosporus, nach dem Spiel neidlos anerkennen. Dennoch fehlten mit Etem Cepni und dem angeschlagenen Alem Dupljak, der auf der Bank saß, zwei wichtige Leistungsträger. „Das soll jedoch keine Ausrede sein“, betonte Ebrem. Steffen Jude sorgte für die Hettenhainer Halbzeitführung (33.), die Philipp Schäfer nach einem Konter später auf 2:0 hochschraubte (75.). „Dann wurde es zu einer Mammutsaufgabe“, wusste auch Ebrem, dessen Team, hätte es nach Sefa Eroglus (kam nach langer Sperre zurück) Anschlusstreffer (77.) nachgelegt, wenigstens einen Punkt hätte sichern können. „Wir haben noch einen weiten Weg vor uns und wir werden die Beine weiter auf dem Boden lassen“, weiß Ebrem trotz Herbstmeisterschaft, sieht die JSG Aarbergen als Titelfavorit. Wermutstropfen: Eltvilles Mohamed Kamara sah Gelb-Rot (90.+1).

Weiter spielten:

Gestern, 14:30 Uhr
Baris Spor Idstein
Baris Spor IdsteinBaris Sp. I.
FC Limbach
FC LimbachLimbach
3
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SC 1928 Daisbach
SC 1928 DaisbachSC Daisbach
FSV Oberwalluf
FSV OberwallufOberwalluf II
8
0
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Meilingen
SG MeilingenMeilingen II
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg II
2
2
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SG Hünstetten
SG HünstettenHünstetten
SG Eltville / Erbach
SG Eltville / ErbachSG Eltville II
5
1
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf II
GSV Born
GSV BornBorn
3
0
Abpfiff

Gestern, 12:15 Uhr
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf II
SV Wisper Lorch
SV Wisper LorchWisper Lorch
2
4
Abpfiff

Gestern, 12:00 Uhr
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad II
JSG Aarbergen
JSG AarbergenAarbergen
1
10
Abpfiff

Lauris OmmertAutor