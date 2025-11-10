B-Liga RTK: Bosporus-Siegesserie gerissen

„Die Hettenhainer haben bärenstark gespielt“, musste Burak Ebrem, Sportlicher Leiter des SV Bosporus, nach dem Spiel neidlos anerkennen. Dennoch fehlten mit Etem Cepni und dem angeschlagenen Alem Dupljak, der auf der Bank saß, zwei wichtige Leistungsträger. „Das soll jedoch keine Ausrede sein“, betonte Ebrem. Steffen Jude sorgte für die Hettenhainer Halbzeitführung (33.), die Philipp Schäfer nach einem Konter später auf 2:0 hochschraubte (75.). „Dann wurde es zu einer Mammutsaufgabe“, wusste auch Ebrem, dessen Team, hätte es nach Sefa Eroglus (kam nach langer Sperre zurück) Anschlusstreffer (77.) nachgelegt, wenigstens einen Punkt hätte sichern können. „Wir haben noch einen weiten Weg vor uns und wir werden die Beine weiter auf dem Boden lassen“, weiß Ebrem trotz Herbstmeisterschaft, sieht die JSG Aarbergen als Titelfavorit. Wermutstropfen: Eltvilles Mohamed Kamara sah Gelb-Rot (90.+1).