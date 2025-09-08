B-Liga RTK: Befreiungsschlag für den FC Limbach

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Erster Saisonsieg für den FC Limbach - 7:0 gegen den GSV Born. – Foto: Denise Bartsch - Archiv
Rheingau-Taunus. Jubel beim FC Limbach: In der B-Liga schaffte der FC Limbach den Befreiungsschlag, setzte mit dem 7:0 (1:0) gegen den GSV Born ein echtes Ausrufezeichen. Nach dem ersten Punkt in Hettenhain nun der erste Sieg für den Aufsteiger. „Die Bedeutung des Siegs ist sehr groß, da es ein richtungsweisendes Spiel war, um den Klassenerhalt im Auge zu behalten“, sagte Winfried Weimer, Sportlicher Leiter des FCL. Quentin Künsch, Kevin Eberle (3), Pierre Fuchs, Nico Weimer und Joshua Niederle trafen.