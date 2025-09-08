 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Erster Saisonsieg für den FC Limbach - 7:0 gegen den GSV Born.
Erster Saisonsieg für den FC Limbach - 7:0 gegen den GSV Born. – Foto: Denise Bartsch - Archiv

B-Liga RTK: Befreiungsschlag für den FC Limbach

Erster Sieg für den Aufsteiger: 7:0 gegen Born

Rheingau-Taunus. Jubel beim FC Limbach: In der B-Liga schaffte der FC Limbach den Befreiungsschlag, setzte mit dem 7:0 (1:0) gegen den GSV Born ein echtes Ausrufezeichen. Nach dem ersten Punkt in Hettenhain nun der erste Sieg für den Aufsteiger. „Die Bedeutung des Siegs ist sehr groß, da es ein richtungsweisendes Spiel war, um den Klassenerhalt im Auge zu behalten“, sagte Winfried Weimer, Sportlicher Leiter des FCL. Quentin Künsch, Kevin Eberle (3), Pierre Fuchs, Nico Weimer und Joshua Niederle trafen.

Gestern, 13:00 Uhr
FC Limbach
FC LimbachLimbach
GSV Born
GSV BornBorn
7
0
Abpfiff
Alle weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
Baris Spor Idstein
Baris Spor IdsteinBaris Sp. I.
SV Wisper Lorch
SV Wisper LorchWisper Lorch
3
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SC 1928 Daisbach
SC 1928 DaisbachSC Daisbach
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad II
3
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SG Meilingen
SG MeilingenMeilingen II
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf II
2
4
Abpfiff

Do., 11.09.2025, 20:00 Uhr
SG Hünstetten
SG HünstettenHünstetten
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf II
20:00

Gestern, 15:00 Uhr
JSG Aarbergen
JSG AarbergenAarbergen
SV Bosporus Eltville
SV Bosporus EltvilleBosporus E.
3
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg II
SG Eltville / Erbach
SG Eltville / ErbachSG Eltville II
2
0
Abpfiff

Gestern, 12:45 Uhr
FSV Oberwalluf
FSV OberwallufOberwalluf II
1. FC Hettenhain
1. FC HettenhainHettenhain
2
1
Abpfiff

Lauris OmmertAutor