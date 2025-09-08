B-Liga RTK: Befreiungsschlag für den FC Limbach

Rheingau-Taunus. Jubel beim FC Limbach: In der B-Liga schaffte der FC Limbach den Befreiungsschlag, setzte mit dem 7:0 (1:0) gegen den GSV Born ein echtes Ausrufezeichen. Nach dem ersten Punkt in Hettenhain nun der erste Sieg für den Aufsteiger. „Die Bedeutung des Siegs ist sehr groß, da es ein richtungsweisendes Spiel war, um den Klassenerhalt im Auge zu behalten“, sagte Winfried Weimer, Sportlicher Leiter des FCL. Quentin Künsch, Kevin Eberle (3), Pierre Fuchs, Nico Weimer und Joshua Niederle trafen.