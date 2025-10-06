B-Liga RTK: Baris Spor gibt Sieg gegen Bosporus aus der Hand

Idstein. In der B-Liga unterlag Baris Spor Idstein im Topspiel dem SV Bosporus Eltville mit 2:3(2:1), der durch die Niederlage der JSG Aarbergen bei der SG Meilingen II (1:3) neuer Tabellenführer ist.

Dabei starteten die ersatzgeschwächten Idsteiner, die auf fünf Stammspieler verzichten mussten, gut in die Partie und führten nach 20 Minuten auch verdient mit 2:0. Gürkan Bingöl (13.) und Ömer Uzun (19.) hatten getroffen. Knackpunkt war der Eltviller Anschlusstreffer durch Gökhan Fidan (34.), der einen Sahnetag erwischte. Spielanteile und Spielkontrolle waren nunmehr auf Seiten der Rheingauer, die nach der Pause die Partie drehten. Fidan (48./72.) wurde mit seinem Dreierpack zum Matchwinner. Ärgerlich aus Idsteiner Sicht, dass die Gegentreffer aus individuellen Fehler in der Defensive resultierten, die Bosporus konsequent ausnutzte.

Weiter spielten: