Keine Punkte für Baris Spor Idstein im Topspiel gegen den SV Bosporus Eltville.
Keine Punkte für Baris Spor Idstein im Topspiel gegen den SV Bosporus Eltville. – Foto: Marcel Faust - Archiv

B-Liga RTK: Baris Spor gibt Sieg gegen Bosporus aus der Hand

Eltviller nach 3:2 im Spitzenspiel neuer Tabellenführer +++ Gökhan Fidan erzielt einen Dreierpack +++ JSG Aarbergen verliert in Meilingen

Idstein. In der B-Liga unterlag Baris Spor Idstein im Topspiel dem SV Bosporus Eltville mit 2:3(2:1), der durch die Niederlage der JSG Aarbergen bei der SG Meilingen II (1:3) neuer Tabellenführer ist.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Gestern, 15:00 Uhr
Baris Spor Idstein
Baris Spor IdsteinBaris Sp. I.
SV Bosporus Eltville
SV Bosporus EltvilleBosporus E.
2
3
Abpfiff

Dabei starteten die ersatzgeschwächten Idsteiner, die auf fünf Stammspieler verzichten mussten, gut in die Partie und führten nach 20 Minuten auch verdient mit 2:0. Gürkan Bingöl (13.) und Ömer Uzun (19.) hatten getroffen. Knackpunkt war der Eltviller Anschlusstreffer durch Gökhan Fidan (34.), der einen Sahnetag erwischte. Spielanteile und Spielkontrolle waren nunmehr auf Seiten der Rheingauer, die nach der Pause die Partie drehten. Fidan (48./72.) wurde mit seinem Dreierpack zum Matchwinner. Ärgerlich aus Idsteiner Sicht, dass die Gegentreffer aus individuellen Fehler in der Defensive resultierten, die Bosporus konsequent ausnutzte.

Weiter spielten:

Gestern, 15:00 Uhr
SC 1928 Daisbach
SC 1928 DaisbachSC Daisbach
SG Hünstetten
SG HünstettenHünstetten
5
2

Gestern, 13:00 Uhr
SG Meilingen
SG MeilingenMeilingen II
JSG Aarbergen
JSG AarbergenAarbergen
3
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Hettenhain
1. FC HettenhainHettenhain
GSV Born
GSV BornBorn
7
3
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Eltville / Erbach
SG Eltville / ErbachSG Eltville II
SV Wisper Lorch
SV Wisper LorchWisper Lorch
2
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg II
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad II
3
2
Abpfiff

Gestern, 12:45 Uhr
FSV Oberwalluf
FSV OberwallufOberwalluf II
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf II
0
4
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
FC Limbach
FC LimbachLimbach
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf II
4
0
Abpfiff

