Allgemeines
Die JSG Aarbergen kam beim FC Limbach nicht über ein Remis hinaus.
Die JSG Aarbergen kam beim FC Limbach nicht über ein Remis hinaus. – Foto: Simon Hellmold - Archiv

B-Liga RTK: Aufsteiger überrascht Aufstiegsanwärter

FC Limbach klaut beim 2:2 JSG Aarbergen zwei Punkte +++ FCL-Trainer Daniel Schmidt: Für Aarbergen ein "glücklicher Punkt"

Rheingau-Taunus. Was in der Hinrunde in der B-Liga schon üblich war, setzte sich nun auch zum Rückrundenauftakt fort: Wenn Aufsteiger FC Limbach punktet, dann zuhause. Den bisher womöglich wertvollsten, der jetzt insgesamt sieben Punkte, sammelte der FCL nun beim 2:2 gegen Aufstiegsanwärter JSG Aarbergen.

Gestern, 13:00 Uhr
FC Limbach
FC LimbachLimbach
JSG Aarbergen
JSG AarbergenAarbergen
2
2
Abpfiff

„Für Aarbergen ist es der bisschen glücklichere Punkt“, betonte Trainer Daniel Schmidt, der auf einen personell breiteren Kader bauen konnte und die JSG „am Rande einer Niederlage“ sah. Lenard Schwenk und Nico Guckes glichen für die Hausherren zweimal aus, nachdem Sören Graf und Marlin Jenisch – zusammen 49 Tore auf dem Konto – aus der Distanz die Gäste in Führung gebracht hatten. „Wir haben schon damit gerechnet, dass wir etwas holen können“, ging für Schmidt sein Matchplan komplett auf. Nun gehe es darum, beim FSV Oberwalluf II einen Dreier folgen zu lassen. Die JSG Aarbergen empfängt derweil am Sonntag zum Topspiel die TSG Wörsdorf II.

Weiter spielten:

Gestern, 13:00 Uhr
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf II
SV Wisper Lorch
SV Wisper LorchWisper Lorch
1
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bosporus Eltville
SV Bosporus EltvilleBosporus E.
GSV Born
GSV BornBorn
6
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SG Hünstetten
SG HünstettenHünstetten
1. FC Hettenhain
1. FC HettenhainHettenhain
3
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SG Meilingen
SG MeilingenMeilingen II
SG Eltville / Erbach
SG Eltville / ErbachSG Eltville II
2
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SC 1928 Daisbach
SC 1928 DaisbachSC Daisbach
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg II
1
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Baris Spor Idstein
Baris Spor IdsteinBaris Sp. I.
FSV Oberwalluf
FSV OberwallufOberwalluf II
5
0
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf II
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad II
5
1
Abpfiff

