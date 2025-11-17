B-Liga RTK: Aufsteiger überrascht Aufstiegsanwärter

Rheingau-Taunus. Was in der Hinrunde in der B-Liga schon üblich war, setzte sich nun auch zum Rückrundenauftakt fort: Wenn Aufsteiger FC Limbach punktet, dann zuhause. Den bisher womöglich wertvollsten, der jetzt insgesamt sieben Punkte, sammelte der FCL nun beim 2:2 gegen Aufstiegsanwärter JSG Aarbergen.

„Für Aarbergen ist es der bisschen glücklichere Punkt“, betonte Trainer Daniel Schmidt, der auf einen personell breiteren Kader bauen konnte und die JSG „am Rande einer Niederlage“ sah. Lenard Schwenk und Nico Guckes glichen für die Hausherren zweimal aus, nachdem Sören Graf und Marlin Jenisch – zusammen 49 Tore auf dem Konto – aus der Distanz die Gäste in Führung gebracht hatten. „Wir haben schon damit gerechnet, dass wir etwas holen können“, ging für Schmidt sein Matchplan komplett auf. Nun gehe es darum, beim FSV Oberwalluf II einen Dreier folgen zu lassen. Die JSG Aarbergen empfängt derweil am Sonntag zum Topspiel die TSG Wörsdorf II.

