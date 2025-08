Kollektive Hambacher Freude: In der Rückrunde der vergangenen Saison setzte sich der Aufsteiger aus dem Heppenheimer Stadtteil mit 3:2 gegen den FSV Rimbach durch. Archivfoto: Dagmar Jährling

B-Liga: Rimbach empfängt Hambach zum Start TSV in der Rückrunde in Fahrt, FSV kriselnd: Beim A-Liga-Auftakt werden die Karten neu gemischt Verlinkte Inhalte KLA Bergstraße FSV Rimbach TSV Hambach

Rimbach (atth). Wenn zu Beginn der neuen Saison in der Kreisliga A zwei Mannschaften aufeinandertreffen, bei denen die Rückrunde der Vorsaison höchst unterschiedlich verlief, dann dürfen die Zuschauer mit einer packenden Begegnung rechnen. Der FSV Rimbach empfängt am Sonntag (15 Uhr) den TSV Hambach und FSV-Trainer Marcel Reibold weiß, dass nicht alles Gold war, was in Rimbach in den Spielmonaten März, April und Mai glänzte.

Die Hambacher hingegen befreiten sich gerade in dieser Zeit von jeglichen Abstiegssorgen und recht schnell stand fest, dass der Aufsteiger zumindest ein weiteres Jahr in der A-Liga spielen würde. „Hambach hat in der neuen Saison sicherlich mehr vor, als nur die Klasse zu halten", sieht Marcel Reibold seine Elf vor keiner einfachen Aufgabe. Und dennoch sieht er sich in der Lage, Hambach gleich zu Saisonbeginn zu bezwingen. Was ihm dabei Mut macht ist, dass die Blau-Weißen in den Vorbereitungsbegegnungen mehr als ordentlich agierten.

Da waren nicht nur die beiden Heimsiege gegen die SG Hemsbach (3:0) und den TSV Weiher (7:0), sondern gerade der äußerst starke Pokalsieg bei der SG Brandau/Gadernheim, bei dem die Rimbacher mit 6:3 gewannen. Zudem sei seine Elf personell wesentlich besser ausgestattet, als es zu Ende der vergangenen Saison der Fall war. Auch wenn nun hinter Dennis Proyer und Darius Zielonkowski ein Fragezeichen steht. TSV "kann jeden in der Liga schlagen"