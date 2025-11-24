 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Der VfB Westend schaffte einen Befreiungsschlag.
Der VfB Westend schaffte einen Befreiungsschlag. – Foto: Frank Abendschein - Archiv

B-Liga: Riesige Erleichterung beim VfB Westend

VfB nach Sieglos-Serie wieder erfolgreich +++ Kohlheck beendete ebenfalls Durststrecke

Wiesbaden. Der VfB Westend erlebte im Heimspiel gegen die Reserve von Schierstein 08 endlich den erhofften Befreiungsschlag und siegte mit 5:3. „Das war unser erster Sieg seit Ende August. Wir sind sehr erleichtert. Die erste Hälfte war noch ausgeglichen, in der zweiten Halbzeit haben wir dominiert“, sah Westends Michael Fritzsche einen unterm Strich verdienten Sieg.

Gestern, 15:30 Uhr
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
5
3
Abpfiff

Für Westend trafen Brömmelhaus (2), Al Jawaleh, Schwarzburger und Bdeir. Morbano, Maier und Nemnich netzten für die 08er. Jetzt wartet das brisante Duell gegen den SV Italia, wo Westend-Coach Di Lorenzo auf seinen Ex-Verein trifft, den er allerdings nur kurzzeitig zu Saisonbeginn betreute.

Gestern, 15:30 Uhr
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
1
4
Abpfiff

Der SC Kohlheck durfte nach einem Monat Durststrecke ebenfalls wieder jubeln und gewann bei Bosna mit 4:1.

Gestern, 15:30 Uhr
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
Abgesagt

Gestern, 13:00 Uhr
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
2
3
Abpfiff

Der Platz der Freien Turnerschaft, die mit ihrer Reserve Blau-Gelb empfangen sollte, war nicht bespielbar. Munzur siegte beim 3:2 spät bei Kastel 46 II.

Weiter spielten:

Gestern, 18:00 Uhr
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
1
4
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
5
4
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
10
1
Abpfiff

24.11.2025, 15:51 Uhr
Alexander KnittelAutor