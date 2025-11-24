B-Liga: Riesige Erleichterung beim VfB Westend

Der VfB Westend schaffte einen Befreiungsschlag. – Foto: Frank Abendschein - Archiv

Wiesbaden. Der VfB Westend erlebte im Heimspiel gegen die Reserve von Schierstein 08 endlich den erhofften Befreiungsschlag und siegte mit 5:3. „Das war unser erster Sieg seit Ende August. Wir sind sehr erleichtert. Die erste Hälfte war noch ausgeglichen, in der zweiten Halbzeit haben wir dominiert“, sah Westends Michael Fritzsche einen unterm Strich verdienten Sieg.

Für Westend trafen Brömmelhaus (2), Al Jawaleh, Schwarzburger und Bdeir. Morbano, Maier und Nemnich netzten für die 08er. Jetzt wartet das brisante Duell gegen den SV Italia, wo Westend-Coach Di Lorenzo auf seinen Ex-Verein trifft, den er allerdings nur kurzzeitig zu Saisonbeginn betreute.