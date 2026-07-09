B-Liga Rheingau-Taunus: Alle Transfers und Ziele der Teams

Der VfR Germania Rüdesheim sowie die Reservemannschaft des FC Waldems treten in der kommenden Saison in der Kreisliga B an. – Foto: Ingo Hörning (Archiv)

Alle Transfers und Saisonziele findet ihr beim Wiesbadener Kurier (plus)!

Die JSG Aarbergen gehört laut mehreren Rückmeldungen zum engsten Favoritenkreis, jedoch muss die JSG auch den Verlust von Leistungsträgern verschmerzen. Der „B-Liga-Bomber“ Marlin Jenisch spielt in der kommenden Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar für die SF Eisbachtal, des weiteren schließt sich der ehemalige Kapitän Luca Grund der Kreisoberliga Mannschaft des TV Idstein an. Der FSV Oberwalluf II, der SV Wisper Lorch, der TGSV Holzhausen und die SG Hallgarten II nennen unter anderem Aarbergen als Meisterfavoriten. Die SG Hünstetten will laut Sportlichem Leiter Hans Jung „vorne dabei sein“ und taucht ebenfalls als oft gennanter Tipp in den Favoriten auf. Der SC Daisbach peilt laut Sportlichem Leiter Tizian Rock die oberen fünf Plätze der Tabelle an und zählt für mehrere Vereine ebenfalls zu den Teams, die oben mitspielen werden. Die Liga scheint damit vor dem Start schwer berechenbar. Viele Mannschaften setzen auf reaktivierte Spieler, andere bauen auf den eigenen Nachwuchs oder gehen mit neuen Trainerteams in die Saison. Im Überblick seht ihr, welche Transfers die Vereine in der Sommerpause getätigt haben und welche Saisonziele sie ausgeben.