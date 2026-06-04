B-Liga-Relegation: SG Schlangenbad II legt vor

Traf und flog: Brad Ripplinger sorgte für die wenigen echten Highlights im B-Liga-Relegationsspiel der SG Schlangenbad II und dem FC Waldems II. – Foto: Simon Hellmold (Archiv)

Schlangenbad. Aus mentaler Sicht war es keine einfache Aufgabe für die SG Schlangenbad II. Zunächst waren die Schlangenbader vom direkten Klassenerhalt ausgegangen, ehe eine Woche vor Saisonende die Absteigerzahl nochmal nach oben korrigiert wurde, mit der Folge, dass die SGS statt dem direkten Klassenerhalt den Umweg über die Relegation gehen muss. Doch die erste Hürde nahm Schlangenbad am Mittwochabend und besiegte den FC Waldems II knapp mit 1:0.

Mann des Tages war dabei Brad Ripplinger, der das goldene Tor für Schlangenbad erzielte und in der Schlussphase nach zwei Unsportlichkeiten mit Gelb-Rot vom Platz flog. Nachdem er zuvor bereits zwei gute Chancen liegengelassen hatte, klappte es im dritten Versuch. Einen Distanzschuss aus 25 Metern versenkte der 24-Jährige zum 1:0. "Waldems war ohne zwingende Torchance", konstatierte Schlangenbads sportlicher Leiter Jonas Walloch.

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Daran änderte sich auch in der zweiten Halbzeit wenig. Zwar kurbelte der eingewechselte Sören Hofmann das Spiel der Waldemser an, doch mehr als ein Schuss von Höhe der Mittellinie, der knapp links vorbeiging, war aus FCW-Sicht nicht zu vermelden.

"Am Ende war es ein verdienter Sieg, da wir kaum eine Torchance zugelassen und offensiv immer wieder Gefahr ausgestrahlt haben", resümierte Walloch.

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr VfR Germania Rüdesheim Rüdesheim SG Schlangenbad Schlangenbad II 15:00 PUSH

Schlangenbad II kann nun mit einem Sieg in Rüdesheim am Sonntag den Klassenerhalt fix machen. Die Partie wird auf dem vor einer Woche eröffneten, neuen Kunstrasen in Rüdesheim ausgetragen.

Di., 09.06.2026, 19:00 Uhr FC Waldems FC Waldems II VfR Germania Rüdesheim Rüdesheim 19:00 PUSH

Das finale dritte Spiel findet dann am Dienstag in Waldems statt. Die besten beiden Teams aus der Dreierrunde sind in der kommenden Saison B-Ligisten.