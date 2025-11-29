B-Liga: Psychologisch wichtiges Spiel für Bürstadt steht an

Bergstraße (atth). Erfolgreiche Wiedergutmachung betrieb am vergangenen Sonntag der VfR Bürstadt in der B-Liga Bergstraße. Nach der 0:1-Niederlage beim SV Unter-Flockenbach III strafte die Elf von Giovanni Marino aller Kritiker Lügen und schlug den SV Fürth II deutlich mit 5:0. „Wir brauchen uns vor keinem Gegner verstecken. Auch nicht vor dem SV Zwingenberg, den wir am Sonntag empfangen“, strebt Bürstadts Sportlicher Leiter Thorsten Stalyga drei Punkte an, die dabei helfen sollen, dass der Verein auf dem dritten Tabellenplatz überwintert. „Das wäre psychologisch wichtig. Doch erst einmal müssen wir die Zwingenberger schlagen. Das wird nicht gerade einfach, weil dort Trainer Elmi Berisha einen guten Job macht“, weiß Stalyga.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Da bezwang der SV Unter-Flockenbach III so großartig den VfR Bürstadt, um dann ein 1:6 bei der Tvgg Lorsch II zu kassieren. „Auch solche Niederlagen gehören zum Fußball. Doch nun muss jeder zeigen, dass es ein einmaliger Ausrutscher war. Hinfallen kann jeder mal. Nur aufstehen müssen wir halt auch wieder“, hofft Unter-Flockenbachs Trainer Felix Dalichow auf einen Heimsieg gegen die SG Gronau.
Ansonsten ist er mit seiner Mannschaft gar nicht einmal so unzufrieden. „Die Halbserie war eine klasse Leistung. Und wenn wir es nun schaffen, die Pleite von Lorsch in Energie umzuwandeln, bin ich mir sicher, dass wir das Jahr noch einmal mit einem Sieg abschließen“, erklärt Dalichow.
Und es gibt mit dem SV Fürth II noch eine zweite Mannschaft, die am vergangenen Wochenende beim VfR Bürstadt deutlich Federn lassen musste „Wir haben es nicht geschafft, in unser Spiel zu kommen und mussten uns einem leidenschaftlich auftretenden Gegner geschlagen geben“, blickt Fürths Trainer Stephan Steiger zurück. Deswegen fordert er vor dem Heimspiel gegen die Tvgg Lorsch II, dass sich alle Spieler noch einmal zusammenreißen, damit der Anschluss zu den oberen Tabellenplätzen gewahrt bleibt. „Wir wollen nicht mit drei Niederlagen in Folge in die Winterpause gehen. Deswegen werden wir noch einmal alles geben“, so Steiger.
Verlegt wurde die Begegnung zwischen dem VfB Lampertheim und dem SV Kirschhausen, die erst am 7. Dezember stattfindet.