Der VfR Bürstadt (schwarze Trikots) strebt zum Abschluss des Fußballjahres einen Heimsieg gegen den SV Zwingenberg an, um Tabellenplatz drei in der Fußball-B-Liga zu festigen. (Archiv) Foto: Dagmar Jährling

B-Liga: Psychologisch wichtiges Spiel für Bürstadt steht an Auf Platz drei überwintern ist Ziel des VfR +++ SV Fürth II will Anschluss nach oben halten Verlinkte Inhalte KLB Bergstraße VfR Bürstadt ISC Fürth SG NoWa Tvgg Lorsch II + 12 weitere

Bergstraße (atth). Erfolgreiche Wiedergutmachung betrieb am vergangenen Sonntag der VfR Bürstadt in der B-Liga Bergstraße. Nach der 0:1-Niederlage beim SV Unter-Flockenbach III strafte die Elf von Giovanni Marino aller Kritiker Lügen und schlug den SV Fürth II deutlich mit 5:0. „Wir brauchen uns vor keinem Gegner verstecken. Auch nicht vor dem SV Zwingenberg, den wir am Sonntag empfangen“, strebt Bürstadts Sportlicher Leiter Thorsten Stalyga drei Punkte an, die dabei helfen sollen, dass der Verein auf dem dritten Tabellenplatz überwintert. „Das wäre psychologisch wichtig. Doch erst einmal müssen wir die Zwingenberger schlagen. Das wird nicht gerade einfach, weil dort Trainer Elmi Berisha einen guten Job macht“, weiß Stalyga.

Morgen, 14:30 Uhr VfR Bürstadt VfR Bürstadt SV Eintracht Zwingenberg Zwingenberg 14:30

Da bezwang der SV Unter-Flockenbach III so großartig den VfR Bürstadt, um dann ein 1:6 bei der Tvgg Lorsch II zu kassieren. „Auch solche Niederlagen gehören zum Fußball. Doch nun muss jeder zeigen, dass es ein einmaliger Ausrutscher war. Hinfallen kann jeder mal. Nur aufstehen müssen wir halt auch wieder“, hofft Unter-Flockenbachs Trainer Felix Dalichow auf einen Heimsieg gegen die SG Gronau. Ansonsten ist er mit seiner Mannschaft gar nicht einmal so unzufrieden. „Die Halbserie war eine klasse Leistung. Und wenn wir es nun schaffen, die Pleite von Lorsch in Energie umzuwandeln, bin ich mir sicher, dass wir das Jahr noch einmal mit einem Sieg abschließen“, erklärt Dalichow.