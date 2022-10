B-Liga: Ömer Koc und Gencler in Torlaune Bischofsheimer nach 16:0 gegen Türk Gücü II Erster der B-Liga, weil Ortsrivale SV 07 erstmals verliert

GROSS-GERAU . Am 13. Spieltag der B-Liga Groß-Gerau hat es SV 07 Bischofsheim als letztes Team erwischt: Das 1:2 gegen TSG Worfelden war die erste Saisonniederlage für die Bischofsheimer, die zudem die Tabellenführung an ihren Ortsrivalen Genclerbirligi wegen des schlechteren Torverhältnisses abgeben mussten. Beide Teams treffen am nächsten Sonntag zum Gipfeltreffen bei Gencler aufeinander.