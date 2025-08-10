Aktuell nur hinterher stolpern kann der VfR Bürstadt in der B-Liga. – Foto: Marvin Zubrod

B-Liga: Noch ist Bürstadt nicht in der Spur VfR verpasst erneut den Dreier +++ ISC Fürth siegt deutlich

Bergstraße (atth). Unterschiedlich verlief der Start der Absteiger in die B-Liga-Saison. Während der ISC Fürth ein klares Ausrufezeichen setzten, verpasste der VfR Bürstadt auch im zweiten Spiel den ersten Dreier. Die SG Nordheim-Wattenheim ist neuer Tabellenführer.

Lediglich mit Distanzschüssen sorgte der SVK für Gefahr, so durch Kapitän Bastian Bizer (32.)und Francisco Delgado Junior (60.). „Immerhin stand unsere Defensive sicher“, befand Kirschhausens Co-Trainer Sascha Schmitt. Und auch Bürstadts Trainer Tobias Fettel fand den Auftritt seiner Mannschaft gar nicht mal so schlecht: „Meine Vorgaben wurden größtenteils umgesetzt.“ Schiedsrichter: Hautz (Oppau). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten.

Klarer hätte die Angelegenheit im Spiel des Absteigers gegen den Aufsteiger kaum sein können. „Wir haben die Begegnung von der ersten Minute an dominiert, ließen wir die Zwingenbergern keine Gelegenheit, sich in Szene zu setzen“, lobte ISC-Spielertrainer Ogün Hanci. Tore: 1:0, 7:0 Karaagac (4., 84.), 2:0 Hanci (14.), 3:0, 8:0 Conde (45.+4, 88.), 4:0 Yerima (48.), 5:0, 6:0 Bayraktar (72., 78.). – Schiedsrichter: Becker (VfL Michelstadt). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: Karaagac, Conde, Yerima/keine.

Beim leicht herausgespielten SVU-Sieg half die Tvgg kräftig mit. „Die ersten drei Tore waren großzügige Geschenke von uns“, schimpfte Traijer Volker Pitz. Sein Gegenüber Dalichow ärgerte sich, dass seine Spieler fünfmal den guten Torwart Robin Krieger anschossen. Tore: 1:0 Adamek (10.), 2:0 Seiler (19.), 3:0 Kalt (42.), 3:1 Elias Bersch (50., Foulelfmeter), 4:1 Böhm (55.), 4:2 Keskin (60.), 5:2 Kalt (71.), 6:2 Adamek (79., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Justus (SV Sandhausen). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Krieger.

„Wir schaffen es nicht, eine mittelmäßige Mannschaft wie Fürth zu bespielen“, bedauerte VfR-Vorstandsmitglied Norbert Krezdorn. Weil seine Bürstädter im „typischen Unentschieden-Spiel“ in der Schlussphase keine zündende Idee mehr hatten, bedeutete Theo Lennerts 18-Meter-Hammer den Siegtreffer. Tore: 0:1 Utlu (23.), 1:1 Weise (26.), 2:1 Tekgezen (35.), 2:2 Bulucu (40.), 3:2 Theo Lennert (74.). – Zuschauer: 100 .– Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

Obwohl beiden Mannschaften die hohen Temperaturen anzumerken waren, war es ein gutes Spiel, bei dem auch der TSV gut mithielt. Tore: 1:0 Härtel (15.), 1:1 Helm (39.), 2:1 Pircek (64.), 3:1 Salihu (90.+7.). – Schiedsrichter: Pektas (Ober-Ramstadt). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: Härtel/Siby.