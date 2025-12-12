B-Liga: Nils Pfeiffer weiß, was er am SV Oberscheld hat

Dillenburg. Mitte Dezember gibt der SV Oberscheld als einer der ersten Vereine im Fußballkreis Dillenburg stets bekannt, dass er die Zusammenarbeit mit seinem Trainer über das Saisonende hinaus verlängert. Nils Pfeiffer wird 2026/2027 also in seine dritte Saison gehen. Im Gespräch mit der Redaktion verrät der 40 Jahre alte C-Lizenz-Inhaber unter anderem, warum er diesmal etwas länger überlegt hat, was er am SV Oberscheld schätzt, was er mit seinen Spielern in der Rückrunde erreichen will und worin die Herausforderung in der kommenden Spielzeit liegen wird.