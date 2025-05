B-Liga: Neben Espanol auch Albania und SVE II in die A-Liga

Der FC Albania ist nach einem Jahr B-Liga wieder zurück in der A-Liga. „Wir haben unser Ziel erreicht und unsere Arbeit geleistet. Es haben zwischenzeitlich nicht mehr viele an uns geglaubt, weil doch etwas Abstand nach ganz oben da war. Aber wir haben immer an uns geglaubt. In der A-Liga wollen wir einfach eine gute Runde spielen und die Klasse halten. Das halte ich auch für realistisch. Die Mannschaft bleibt größtenteils zusammen und unser Trainer macht auch weiter. Wir werden weiter zusammenwachsen“, blickt der Vorsitzende Nasurulla Axhija in Richtung A-Liga. Zum Abschluss gab es ein 1:1 in Amöneburg. Meister Espanol hatte spielfrei. Der SV Erbenheim II holte einen Punkt bei Westend und durfte ebenfalls den Aufstieg feiern. Bosna und Italia bleiben trotz sportlich bescheidener Saison in der Liga.