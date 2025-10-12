 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
B-Liga Groß-Gerau: Alemannia Königstädten feiert den nächsten Kantersieg. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild

B-Liga: Nächster Kantersieg für Königstädten

Dritter deutlicher Erfolg für Alemannia +++ Vier Treffer von Boomgaarden bei 8:0 für Gustavsburg

Kreis Groß-Gerau. Dritter Kantersieg in Folge: Die jungen Fußballer von Alemannia Königstädten gewannen auch gegen die früh in Unterzahl geratene Olympia Biebesheim II mit 7:2 klar und stehen weiter ganz oben in der B-Liga. Wie Trainer Garo Kiren meinte, "haben wir dominiert und schöne Tore erzielt, aber spielerisch war das keine Glanzleistung".

Heute, 15:00 Uhr
SV Alemannia Königstädten
SV Alemannia KönigstädtenKönigstädten
SV Olympia Biebesheim
SV Olympia BiebesheimBiebesheim II
7
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK SG Eintracht Rüsselsheim
DJK SG Eintracht RüsselsheimSG Rüsselsh.
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim II
4
0
Abpfiff

Derbysieg für Eintracht Rüsselsheim

Dahinter hat sich Eintracht Rüsselsheim mit einem 4:0-Derbyerfolg über Dersim II an den spielfreien Teams von Stockstadt und Crumstadt vorbei auf Platz zwei geschoben. „Ein Arbeitssieg“, bekannte Eintracht-Coach Luigi Pennino. Mit 2:1 beim TV Haßloch erfolgreich, steht jetzt auch Hellas Rüsselsheim II unter den Top Fünf.

Heute, 15:00 Uhr
SV 07 Raunheim
SV 07 RaunheimSV Raunheim
SG Trebur/Astheim
SG Trebur/AstheimSG Trebur/Astheim II
5
2
Abpfiff

Jubel beim SV 07 Raunheim, der sich durch ein 5:2 über Trebur-Astheim II ins Mittelfeld auf Rang zehn vorarbeitete. Allerdings lag er nach einer schwachen ersten Hälfte noch 1:2 hinten. „Aber dann haben wir es gedreht“, sah SV 07-Coach Jochen Jakob „eine sehr gute zweite Halbzeit“.

Heute, 15:00 Uhr
Germania Gustavsburg
Germania GustavsburgGustavsburg
SKG Bauschheim
SKG BauschheimBauschheim II
8
0
Abpfiff

Große Freude auch bei Germania Gustavsburg, die im Kellerduell gegen Bauschheim II mit vier Toren von Jan Olaf Boomgaarden ein 8:0-Schützenfest feierte und mit dem dritten Sieg in Folge den drittletzten Platz an Goddelau II weiter reichte. „Das war super“, fand Trainer Hayati Acun. „Nach den ersten 20 Minuten waren wir nicht mehr zu bremsen.“

Do., 09.10.2025, 19:30 Uhr
SKG Stockstadt
SKG StockstadtStockstadt
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim II
-
-
§ Urteil

Di., 07.10.2025, 19:30 Uhr
TV Crumstadt
TV CrumstadtTV Crumstadt
TSV Goddelau
TSV GoddelauTSV Goddelau II
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TV Haßloch
TV HaßlochTV Haßloch
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
1
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV 07 Bischofsheim
SV 07 BischofsheimBischofsheim II
SC Kickers Mörfelden
SC Kickers MörfeldenSC Kickers
-
-
§ Urteil

