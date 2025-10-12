B-Liga: Nächster Kantersieg für Königstädten

B-Liga Groß-Gerau: Alemannia Königstädten feiert den nächsten Kantersieg. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild

Kreis Groß-Gerau. Dritter Kantersieg in Folge: Die jungen Fußballer von Alemannia Königstädten gewannen auch gegen die früh in Unterzahl geratene Olympia Biebesheim II mit 7:2 klar und stehen weiter ganz oben in der B-Liga. Wie Trainer Garo Kiren meinte, "haben wir dominiert und schöne Tore erzielt, aber spielerisch war das keine Glanzleistung".

SV Alemannia Königstädten Königstädten SV Olympia Biebesheim Biebesheim II 7 2 Abpfiff

Dahinter hat sich Eintracht Rüsselsheim mit einem 4:0-Derbyerfolg über Dersim II an den spielfreien Teams von Stockstadt und Crumstadt vorbei auf Platz zwei geschoben. „Ein Arbeitssieg“, bekannte Eintracht-Coach Luigi Pennino. Mit 2:1 beim TV Haßloch erfolgreich, steht jetzt auch Hellas Rüsselsheim II unter den Top Fünf.

Jubel beim SV 07 Raunheim, der sich durch ein 5:2 über Trebur-Astheim II ins Mittelfeld auf Rang zehn vorarbeitete. Allerdings lag er nach einer schwachen ersten Hälfte noch 1:2 hinten. „Aber dann haben wir es gedreht“, sah SV 07-Coach Jochen Jakob „eine sehr gute zweite Halbzeit“.