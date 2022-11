B-Liga-Nachspiel im Gericht: „Spucken ist unter aller Würde“ Teaser KLB WETZLAR: +++ Die Partie zwischen RW Wetzlar und dem SV Kölschhausen ist nach Angaben des Schiedsrichters „undiszipliniert und asozial“. Das Sportgericht verhängt nun Strafen für beide Clubs +++

WETZLAR - Auch vier Wochen nach den beschämenden Vorfällen wirkt er noch angefasst, beeindruckt, ja irgendwie auch eingeschüchtert. Er sei „noch immer schockiert“, er habe ein „unfassbar undiszipliniertes und asoziales Spiel leiten“ müssen. „Ich hatte Angst, jemanden runter zu stellen“, gibt der Fußball-Schiedsrichter mit leiser Stimme zu Protokoll. „Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was hätte passieren können, wenn noch der Ausgleich gefallen wäre.“ In seiner schriftlichen Stellungnahme spricht der Unparteiische davon, es habe ununterbrochen Rudelbildungen und offenbar auch „Tätlichkeiten hinter meinem Rücken“ gegeben. Er habe nach dem Match umgehend das Sportgelände verlassen. „Noch am selben Abend habe ich lange überlegt, meine Tätigkeit als Schiedsrichter ruhen zu lassen.“ Für seine Schilderungen erntet der Schiedsrichter am Montag im Hotel Blankenfeld hämisches Grinsen und Kopfschütteln auf der einen, zustimmendes Nicken auf der anderen Seite.