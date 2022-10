B-Liga: Nach der Pause dreht sich der Wind FC Finkenbachtal unterliegt trotz 2:0-Führung / Jorge Lino trifft viermal

ODENWALDKREIS. Die Spvgg. Kinzigtal bleibt in der Kreisliga B nach dem 3:0-Erfolg in Steinbach vorne. Im Verfolgerduell musste der FC Finkenbachtal eine schwer verdauliche 2:3-Heimniederlage hinnehmen.

TSG Steinbach II – Spvgg Kinzigtal 0:3 (0:2). Die Kinzigtaler treten weiter souverän auf. Sie operierten von Beginn an druckvoll: Andreas Kantner (14.) besorgte die frühe Führung, die Sergej Jakovenko (17.) ausbaute. Als Pascal Stummer 63.) die Rote Karte sah, und die Kinziger daraufhin in Unterzahl agierten, änderte dies wenig an den Spielverhältnissen. Kurz vor Spielende markierte Hasan Cur (88.) das verdiente 0:3.

FV Mümling-Grumbach II – SV Gammelsbach 0:1 (0:0). Die Gammelsbacher machen es mal wieder minimalistisch: Kevin Büxler (77.) schoss das Tor des Tages für die Freiensteiner. Thomas Schmauß (FV) meinte: „Der Gästesieg war schon etwas glücklich, auch wenn der SVG mehr Spielanteile besaß.“ Lukas Diehl (50.) hatte die Riesenchance zur Führung, doch Sauter im Tor parierte.

SV Lützel-Wiebelsbach II – GSV Breitenbrunn 0:7 (0:2). Eine schwache erste Hälfte des SVL II war Wegbereiter für einen Derbysieg der Breitenbrunner: Philipp Greim (6.) und Kilian Orth (45.+2) legten für die spielerisch besseren Gäste vor. Orth (56.) legte nach der Pause nach. „Wir sind in der Schlussphase konditionell eingebrochen und haben auch deshalb noch vier Gegentreffer kassiert“, sagte Bernd Helfer (SVL). Erik Ehrhardt (71.), Lucas Panse (75.), Orth (81.) und Rafael Deitrich (83.) schraubten das Ergebnis noch deutlich in die Höhe.

FC Finkenbachtal – TSV Neustadt 2:3 (2:0). Der FC führte zur Pause planmäßig mit 2:0 durch Patrick Löffler (25.) und Julian Walz (38.) und hätte eigentlich noch deutlicher vorne liegen müssen, beschrieb Lukas Reinhardt die klaren Verhältnisse. Nach der Pause ließ sich der FC völlig unverständlich hinten reindrängen, was wiederum Joshua Schmidt (55., 81.) und Marvin Pilger (90.+4) zur Ergebniswende nutzten.