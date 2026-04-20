 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ligabericht

B-Liga: Munzur und VfR im Gleichschritt

Duell um die Meisterschaft geht in die entscheidende Phase

von Alexander Knittel · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Der VfR Wiesbaden hat den Aufstieg in der eigenen Hand - Munzur allerdings auch.
Der VfR Wiesbaden hat den Aufstieg in der eigenen Hand - Munzur allerdings auch. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

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Kreisliga B Wiesbaden
Kohlheck
Kastel 46 II
Delkenheim II
Amöneburg

Wiesbaden. In der B-Liga geht das Duell um die Meisterschaft in die entscheidende Phase. Der SKC Munzur (6:2 gegen Italia) und der VfR (5:2 gegen Westend) punkteten erneut im Gleichschritt. „Wenn wir jedes Spiel gewinnen, sind wir Meister. Das ist unser Ziel und dafür geben wir alles“, ist für VfRler Lienhard Schreiber die Meisterrechnung angesichts des direkten Duells mit Munzur am letzten Spieltag eine einfache.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Am Wochenende wartet mit dem Duell gegen Blau-Gelb aber erstmal eine andere Hürde. Schreiber: „Wir freuen uns auf das Rheinhöhen-Derby. Es sind immer besondere Spiele.“ Im Keller gingen Amöneburg (0:6 gegen Blau-Gelb), Bosna (3:5 gegen FTW II) und die SKG 23 II (0:7 gegen SC Kohlheck) allesamt leer aus und müssen so weiter bangen.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
3
5
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
2
4
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden II
7
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
6
2
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
7
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
0
6
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend
5
2
Abpfiff