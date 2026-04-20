B-Liga: Munzur und VfR im Gleichschritt

Wiesbaden. In der B-Liga geht das Duell um die Meisterschaft in die entscheidende Phase. Der SKC Munzur (6:2 gegen Italia) und der VfR (5:2 gegen Westend) punkteten erneut im Gleichschritt. „Wenn wir jedes Spiel gewinnen, sind wir Meister. Das ist unser Ziel und dafür geben wir alles“, ist für VfRler Lienhard Schreiber die Meisterrechnung angesichts des direkten Duells mit Munzur am letzten Spieltag eine einfache.
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Am Wochenende wartet mit dem Duell gegen Blau-Gelb aber erstmal eine andere Hürde. Schreiber: „Wir freuen uns auf das Rheinhöhen-Derby. Es sind immer besondere Spiele.“ Im Keller gingen Amöneburg (0:6 gegen Blau-Gelb), Bosna (3:5 gegen FTW II) und die SKG 23 II (0:7 gegen SC Kohlheck) allesamt leer aus und müssen so weiter bangen.
Die Partien des Spieltags im Überblick: