B-Liga: Munzur und VfR im Gleichschritt Duell um die Meisterschaft geht in die entscheidende Phase von Alexander Knittel · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

Der VfR Wiesbaden hat den Aufstieg in der eigenen Hand - Munzur allerdings auch. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Wiesbaden. In der B-Liga geht das Duell um die Meisterschaft in die entscheidende Phase. Der SKC Munzur (6:2 gegen Italia) und der VfR (5:2 gegen Westend) punkteten erneut im Gleichschritt. „Wenn wir jedes Spiel gewinnen, sind wir Meister. Das ist unser Ziel und dafür geben wir alles“, ist für VfRler Lienhard Schreiber die Meisterrechnung angesichts des direkten Duells mit Munzur am letzten Spieltag eine einfache.