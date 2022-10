B-Liga: Michelstadt II feiert 12:1-Heimsieg VfL gewinnt in B-Liga gegen Hetzbach II auch in der Höhe verdient +++ Kinzigtal schlägt Neustadt

SG Bad König/Zell II – KSV Haingrund 3:1 (1:0). Der Doppelschlag von Marco Reppe brachte die zielstrebigeren Kurstädter in Front. Die Haingrunder gaben dennoch nie auf und erzielten nach einem Eckball den Anschlusstreffer. Die Entscheidung fiel erst durch eine starke Einzelleistung vom Bad Königer Marius Trautmann. In der Schlussphase spielte der Aufsteiger den Vorsprung geschickt runter.

VfL Michelstadt II – TV Hetzbach II 12:1 (6:1). „Ja, es war auch so eindeutig, wie es Ergebnis ausdrückt“, berichtete Holger Sievers (VfL). Michelstadt agierte von Beginn an konzentriert und überlegen. Nach acht Minuten war mit dem 3:0 eigentlich alles entschieden. Die VfL-Tore markierten Samuel Luckowitsch (3., 49., 75.), Marc Breimer (4., 8., 15.), Justin Niederhaus (12., 23., 51., 79.), Kai Bundschuh (57.), Jan Korndörfer (76.). Marvin Tigges (33.) besorgte das Gästetor.

TSV Günterfürst II – SV Lützel-Wiebelsbach II 9:0 (4:0). Thomas Schenk (4.), Philipp Köbler (9.), Robin Heilmann (14., 25.) schossen den TSV II schon zum Seitenwechsel klar in Front. Oliver Naas (TSV) betonte die Einseitigkeit: „Es war ein Spiel auf ein Tor.“ Auch in Durchgang zwei fehlte dem Gast die Kraft und Konzentration, um noch einmal eine Wende herbeizuführen. Luke Jochim (50., 61.), Philipp Köbler (75.) sowie Anton Mares (85., 90.+1). packten noch weitere fünf Tore drauf.

SV Gammelsbach – FC Finkenbachtal 2:2 (1:1). Patrick Löffler (75.) und Teamkollege Benedikt Hering (83.) brachten die Finkenbacher zweimal in Führung, Marvin Schneider (74.) sowie Jonas Schmidt (89.) glichen jeweils aus. Der Gast kam in der ersten Hälfte besser ins Spiel. Erst nach der Pause bekam der SVG stärkeren Zugriff auf das Geschehen. Timo Seiler (71./SVG) scheiterte per Foulelfmeter am FC-Schlussmann Martin Kalus.