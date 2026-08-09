B-Liga: Michelstadt feiert Kantersieg Die Michelstädter gewinnen gegen den TSV Bullau fast zweistellig +++ SG Hainstadt/Rai-Breitenbach und SG Rimhorn/Neustadt holen in zwei Spielen die Maximalausbeute. von Heidrun Nikella · Gestern, 21:30 Uhr · 0 Leser

Benjamin Bertholdt (links, noch im Trikot der SG Rimhorn/Neustadt und hier im Duell mit Sador Behem Kobrom von der TSG Steinbach) siegte mit SG Hainstadt/Rai-Breitenbach 3:0 in Haingrund (Archivfoto). Foto: Herbert Krämer

Odenwaldkreis. Die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach ist die Überraschungsmannschaft der ersten beiden Spieltage: Auch gegen den KSV Haingrund siegte die SG mit 3:0 und steht mit dem VfL Michelstadt II und der SG Rimhorn II an der Spitze der Kreisliga B.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Mi., 05.08.2026, 19:00 Uhr TV Fränkisch-Crumbach Fr.-Crumbach II TSV Günterfürst Günterfürst II 3 4 Abpfiff Dreimal lag Günterfürst in Rückstand und setzte nach unermüdlichem Anlaufen noch in der Nachspielzeit den nicht mal unverdienten Siegtreffer. Tore: 1:0 Michel Reinheimer (11.), 1:1 Robin Heilmann (21.), 2:1 Janis Kaluza (28.), 2:2 Jannis Bertow (45.), 3:2 Eliah Meguidi (59.), 3:3 Max Schröder (64.), 3:4 Philipp Köbler (90.+1).

Innerhalb von nur vier Minuten machte Rimhorn aus einem 2:3 ein 4:3 und krempelte damit ein ganzes Spiel um. Tore: 1:0 Spyridon Kousis (7.), 1:1 Leander Balonier (20.), 1:2 Pascal Balonier (26.), 2:2 Pierre Andrade (53.), 2:3 Alpay Ince (80.), 3:3 Pedro Gomes (83.), 4:3 Nicolai Olt (87.). TSG Steinbach II siegt bei Sandbachs Reserve

Die Gäste waren die bessere Mannschaft, spielten geschickt ihre Chancen und Tore heraus. „Wir haben uns in der zweiten Hälfte etwas gefangen, aber unsere Anschlusstreffer fielen zu spät, um die Niederlage noch abzuwenden“, kommentierte Gerhard Achtzi (SGS). Tore: 0:1 Gustav Wolf (18.), 0:2 Abravci (38.), 0:3 Nils Bolz (84), 1:3 Siegfried Eisele (86.), 1:4 Gustav Wolf (89.), 2:4 Bruno Rodrigues (90.+3).

Bereits zum Seitenwechsel war alles entschieden. Nach der Pause geriet die Partie in ruhigeres Fahrwasser, doch in der Schlussphase drehten die Gastgeber noch einmal kräftig auf und packten vier Treffer drauf. Tore: 1:0 und 2:0 Anil Köroglu (7., 16.), 3:0 Berkay Olucak (22.), 4:0 Mihnea Ungur (38.), 5:0 Ali Sener (45.), 6:0 David Meyer (70.), 7:0 Samuel Lukowitsch (77.), 8:0 Florian Geyer (83.), 9:0 Leo Eidenmüller (88.).

„Bad König war effizienter: Sie wollten es auch mehr, während wir zu lethargisch auftraten“, sagte Robin Hemberger vom SVB. Tore: 0:1 Luka Jung, 0:2 Marco Reppe, 0:3 Colin Seeger, 0:4 Dennis Tschesnokow, 1:4 Michael Schwerdel, 2:4 Kai Bundschuh, 2:5 Marco Reppe. Türk Beerfelden gewinnt im Oberzent-Derby

Hetzbach geriet in Rückstand, als ein entscheidender Zweikampf verloren ging und die Gastgeber nach vorne zu wenig anzubieten hatten. Türkspor war auch in der zweiten Hälfte die aggressivere Mannschaft, die immer dann zuschlug, wenn der Turnverein gerade dabei war, den Rückstand zu verkürzen. Als in der Schlussphase Hetzbach alles riskierte, antworteten die Kernstädter mit dem alles entscheidenden vierten Gegentreffer. Tore: 0:1 Arda Siringül (23.), 0:2 Ibrahim Altinkara (33.), 1:2 Christoph Ihrig (61.), 1:3 Halil Özdemir (77., Kopfballtor), 2:3 Jörg Schwinn (84.), 2:4 Samuel Öztürk (89.).

Maximilian Schultis (7., 34.) und Marco Fitzenreuter (79.) schossen die souverän agierenden Gäste zum Auswärtssieg. Oliver Schäfer (KSV) berichtete von einem ausgeglichenen Spiel. Die Gäste hätten die Fehler des KSV bestraft. Individuelle Fehler in der zweiten Hälfte gaben den Ausschlag.