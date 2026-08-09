 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

B-Liga: Michelstadt feiert Kantersieg

Die Michelstädter gewinnen gegen den TSV Bullau fast zweistellig +++ SG Hainstadt/Rai-Breitenbach und SG Rimhorn/Neustadt holen in zwei Spielen die Maximalausbeute.

von Heidrun Nikella · Gestern, 21:30 Uhr · 0 Leser
Benjamin Bertholdt (links, noch im Trikot der SG Rimhorn/Neustadt und hier im Duell mit Sador Behem Kobrom von der TSG Steinbach) siegte mit SG Hainstadt/Rai-Breitenbach 3:0 in Haingrund (Archivfoto). Foto: Herbert Krämer
Benjamin Bertholdt (links, noch im Trikot der SG Rimhorn/Neustadt und hier im Duell mit Sador Behem Kobrom von der TSG Steinbach) siegte mit SG Hainstadt/Rai-Breitenbach 3:0 in Haingrund (Archivfoto). Foto: Herbert Krämer

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Odenwaldkreis. Die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach ist die Überraschungsmannschaft der ersten beiden Spieltage: Auch gegen den KSV Haingrund siegte die SG mit 3:0 und steht mit dem VfL Michelstadt II und der SG Rimhorn II an der Spitze der Kreisliga B.

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Mi., 05.08.2026, 19:00 Uhr
TV Fränkisch-Crumbach
TV Fränkisch-CrumbachFr.-Crumbach II
TSV Günterfürst
TSV GünterfürstGünterfürst II
3
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Abpfiff

Dreimal lag Günterfürst in Rückstand und setzte nach unermüdlichem Anlaufen noch in der Nachspielzeit den nicht mal unverdienten Siegtreffer. Tore: 1:0 Michel Reinheimer (11.), 1:1 Robin Heilmann (21.), 2:1 Janis Kaluza (28.), 2:2 Jannis Bertow (45.), 3:2 Eliah Meguidi (59.), 3:3 Max Schröder (64.), 3:4 Philipp Köbler (90.+1).

Sa., 08.08.2026, 15:00 Uhr
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt II
SV Lützel-Wiebelsbach
SV Lützel-WiebelsbachLützel-Wieb. II
4
3
Abpfiff

Innerhalb von nur vier Minuten machte Rimhorn aus einem 2:3 ein 4:3 und krempelte damit ein ganzes Spiel um. Tore: 1:0 Spyridon Kousis (7.), 1:1 Leander Balonier (20.), 1:2 Pascal Balonier (26.), 2:2 Pierre Andrade (53.), 2:3 Alpay Ince (80.), 3:3 Pedro Gomes (83.), 4:3 Nicolai Olt (87.).

TSG Steinbach II siegt bei Sandbachs Reserve

Gestern, 13:00 Uhr
SG Sandbach
SG SandbachSG Sandbach II
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach II
2
4
Abpfiff

Die Gäste waren die bessere Mannschaft, spielten geschickt ihre Chancen und Tore heraus. „Wir haben uns in der zweiten Hälfte etwas gefangen, aber unsere Anschlusstreffer fielen zu spät, um die Niederlage noch abzuwenden“, kommentierte Gerhard Achtzi (SGS). Tore: 0:1 Gustav Wolf (18.), 0:2 Abravci (38.), 0:3 Nils Bolz (84), 1:3 Siegfried Eisele (86.), 1:4 Gustav Wolf (89.), 2:4 Bruno Rodrigues (90.+3).

Gestern, 13:00 Uhr
VfL Michelstadt
VfL MichelstadtMichelstadt II
TSV Bullau
TSV BullauTSV Bullau
9
0
Abpfiff

Bereits zum Seitenwechsel war alles entschieden. Nach der Pause geriet die Partie in ruhigeres Fahrwasser, doch in der Schlussphase drehten die Gastgeber noch einmal kräftig auf und packten vier Treffer drauf. Tore: 1:0 und 2:0 Anil Köroglu (7., 16.), 3:0 Berkay Olucak (22.), 4:0 Mihnea Ungur (38.), 5:0 Ali Sener (45.), 6:0 David Meyer (70.), 7:0 Samuel Lukowitsch (77.), 8:0 Florian Geyer (83.), 9:0 Leo Eidenmüller (88.).

Gestern, 15:00 Uhr
SV Beerfelden
SV BeerfeldenBeerfelden
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell II
2
5
Abpfiff

„Bad König war effizienter: Sie wollten es auch mehr, während wir zu lethargisch auftraten“, sagte Robin Hemberger vom SVB. Tore: 0:1 Luka Jung, 0:2 Marco Reppe, 0:3 Colin Seeger, 0:4 Dennis Tschesnokow, 1:4 Michael Schwerdel, 2:4 Kai Bundschuh, 2:5 Marco Reppe.

Türk Beerfelden gewinnt im Oberzent-Derby

Gestern, 15:00 Uhr
TV Hetzbach
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Türkspor Beerfelden
Türkspor BeerfeldenTürkspor
2
4
Abpfiff

Hetzbach geriet in Rückstand, als ein entscheidender Zweikampf verloren ging und die Gastgeber nach vorne zu wenig anzubieten hatten. Türkspor war auch in der zweiten Hälfte die aggressivere Mannschaft, die immer dann zuschlug, wenn der Turnverein gerade dabei war, den Rückstand zu verkürzen. Als in der Schlussphase Hetzbach alles riskierte, antworteten die Kernstädter mit dem alles entscheidenden vierten Gegentreffer. Tore: 0:1 Arda Siringül (23.), 0:2 Ibrahim Altinkara (33.), 1:2 Christoph Ihrig (61.), 1:3 Halil Özdemir (77., Kopfballtor), 2:3 Jörg Schwinn (84.), 2:4 Samuel Öztürk (89.).

Gestern, 15:00 Uhr
KSV Haingrund
KSV HaingrundHaingrund
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Hainstadt/Rai-BreitenbachSG Hainstadt/Rai-Breitenbach
0
3
Abpfiff

Maximilian Schultis (7., 34.) und Marco Fitzenreuter (79.) schossen die souverän agierenden Gäste zum Auswärtssieg. Oliver Schäfer (KSV) berichtete von einem ausgeglichenen Spiel. Die Gäste hätten die Fehler des KSV bestraft. Individuelle Fehler in der zweiten Hälfte gaben den Ausschlag.

Gestern, 15:00 Uhr
Spvgg Kinzigtal
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VfR Würzberg
VfR WürzbergVfR Würzberg
2
2
Abpfiff