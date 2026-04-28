 2026-04-29T09:20:54.888Z

Allgemeines

B-Liga: Meisterschaft rückt näher für Stockstadt

SKG führt die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung an +++ noch fünf Spieltage

von Lisa Bolz · Gestern, 18:00 Uhr · 0 Leser
Die SKG Stockstadt im Teamkreis.
Die SKG Stockstadt im Teamkreis. – Foto: Florian Lebtag (Archiv)

Verlinkte Inhalte

KLB Groß-Gerau
Stockstadt
Gustavsburg
SG Rüsselsh.
SV Geinsheim II

Groß-Gerau. Die Meisterschaft rückt näher: Fünf Spieltage vor Rundenschluss führt die SKG Stockstadt mit sieben Punkten Vorsprung die B-Liga Groß-Gerau an. Beim abstiegsgefährdeten TSV Goddelau II fuhr sie einen klaren 7:0-Sieg ein. „Das hätte auch höher ausgehen können. Wir haben viele Chancen liegen lassen“, sagte SKG-Coach Ali Krasniqi.

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
DJK SG Eintracht Rüsselsheim
DJK SG Eintracht RüsselsheimSG Rüsselsh.
FV Hellas Rüsselsheim
FV Hellas RüsselsheimFV Hellas II
5
1
Abpfiff

Weiter steht auch Eintracht Rüsselsheim auf Platz zwei sieben Punkte besser da als der TV Crumstadt und bleibt nach einem 3:0-Erfolg über Hellas Rüsselsheim II auf Relegationskurs. Vasilios Frenkos gelang frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt gleich ein Hattrick.

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim II
SV Olympia Biebesheim
SV Olympia BiebesheimBiebesheim II
4
4

Der SV 07 Geinsheim II musste im Kellerduell gegen Olympia Biebesheim II nach einer 4:3-Führung noch den Ausgleich hinnehmen. „Das fühlt sich an wie eine Niederlage“, räumte Trainer Werner Eckert ein. „In der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen.“ Steht seine Elf weiter auf Rang zwölf, bleibt Biebesheim auf dem Relegationsplatz. Vor die Olympia hat sich nun Germania Gustavsburg geschoben, die stark besetzt einen klaren 5:1-Sieg über Trebur-Astheim feierte. Marvin Fröls glänzte mit drei Toren. „Wir waren sehr dominant“, freute sich Trainer Hayato Acun.

Hier sind die weiteren Ergebnisse im Überblick:

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TV Haßloch
TV HaßlochTV Haßloch
TV Crumstadt
TV CrumstadtTV Crumstadt
0
1
Abpfiff

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
TSV Goddelau
TSV GoddelauTSV Goddelau II
SKG Stockstadt
SKG StockstadtStockstadt
0
7
Abpfiff

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Alemannia Königstädten
SV Alemannia KönigstädtenKönigstädten
SC Kickers Mörfelden
SC Kickers MörfeldenSC Kickers
3
0
§ Urteil

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
SV 07 Bischofsheim
SV 07 BischofsheimBischofsheim II
TSG Worfelden
TSG WorfeldenWorfelden
4
2
Abpfiff

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Germania Gustavsburg
Germania GustavsburgGustavsburg
SG Trebur/Astheim
SG Trebur/AstheimSG Trebur/Astheim II
5
1
Abpfiff

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV 07 Raunheim
SV 07 RaunheimSV Raunheim
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim II
5
0
Abpfiff