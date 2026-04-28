B-Liga: Meisterschaft rückt näher für Stockstadt

Die SKG Stockstadt im Teamkreis. – Foto: Florian Lebtag (Archiv)

Groß-Gerau. Die Meisterschaft rückt näher: Fünf Spieltage vor Rundenschluss führt die SKG Stockstadt mit sieben Punkten Vorsprung die B-Liga Groß-Gerau an. Beim abstiegsgefährdeten TSV Goddelau II fuhr sie einen klaren 7:0-Sieg ein. „Das hätte auch höher ausgehen können. Wir haben viele Chancen liegen lassen“, sagte SKG-Coach Ali Krasniqi.

Weiter steht auch Eintracht Rüsselsheim auf Platz zwei sieben Punkte besser da als der TV Crumstadt und bleibt nach einem 3:0-Erfolg über Hellas Rüsselsheim II auf Relegationskurs. Vasilios Frenkos gelang frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt gleich ein Hattrick.

Der SV 07 Geinsheim II musste im Kellerduell gegen Olympia Biebesheim II nach einer 4:3-Führung noch den Ausgleich hinnehmen. „Das fühlt sich an wie eine Niederlage“, räumte Trainer Werner Eckert ein. „In der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen.“ Steht seine Elf weiter auf Rang zwölf, bleibt Biebesheim auf dem Relegationsplatz. Vor die Olympia hat sich nun Germania Gustavsburg geschoben, die stark besetzt einen klaren 5:1-Sieg über Trebur-Astheim feierte. Marvin Fröls glänzte mit drei Toren. „Wir waren sehr dominant“, freute sich Trainer Hayato Acun.

Hier sind die weiteren Ergebnisse im Überblick: