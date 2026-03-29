 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

B-Liga: Manderbach und Oberscheld bieten beste Unterhaltung

Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga Dillenburg haben sich der FSV Manderbach und der SV Oberscheld einmal mehr ein intensives Spiel geleifert. Der Siegtreffer fiel kurz vor Schluss +++

von Redaktion · Heute, 20:35 Uhr · 0 Leser
Maurice Braun im weißen Trikot des FSV Manderbach war einer der wesentlichen Torschützen. In dieser Szene ist der Oberschelder Nils Metzler sein Gegenspieler. © Lorenz Pietzsch
Maurice Braun im weißen Trikot des FSV Manderbach war einer der wesentlichen Torschützen. In dieser Szene ist der Oberschelder Nils Metzler sein Gegenspieler. © Lorenz Pietzsch

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Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg hat das 8:4 des SV Oberscheld über den FSV Manderbach bereits beste Unterhaltung geboten. Der 4:3-Rückspielsieg des FSV Manderbach ließ in dieser Hinsicht erneut keine Wünsche offen. Im Kampf um den Aufstieg punkteten Türkgücü Dillenburg und der SSV Langenaubach erwartungsgemäß. Im Kampf gegen den Abstieg kam nur der SSV Haigerseelbach ein kleines Stück voran.

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