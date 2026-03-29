B-Liga: Manderbach und Oberscheld bieten beste Unterhaltung

Maurice Braun im weißen Trikot des FSV Manderbach war einer der wesentlichen Torschützen. In dieser Szene ist der Oberschelder Nils Metzler sein Gegenspieler. © Lorenz Pietzsch

Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg hat das 8:4 des SV Oberscheld über den FSV Manderbach bereits beste Unterhaltung geboten. Der 4:3-Rückspielsieg des FSV Manderbach ließ in dieser Hinsicht erneut keine Wünsche offen. Im Kampf um den Aufstieg punkteten Türkgücü Dillenburg und der SSV Langenaubach erwartungsgemäß. Im Kampf gegen den Abstieg kam nur der SSV Haigerseelbach ein kleines Stück voran.