B-Liga: Manderbach ist auswärts eine Macht

Dillenburg. Wer steht in der Fußball-B-Liga Dillenburg an erster und zweiter Stelle der Auswärtstabelle? Klar: Gesamtspitzenreiter SSV Türkgücü Dillenburg ist auch nach seinem 2:2 bei der SG Seelbach/Scheld II die Nummer eins. Punktgleich mit Türkgücü ist aber der FSV Manderbach. Das Team um Trainer Steven Zabel schnappte sich am Sonntag mit seinem 3:2-Erfolg in Beilstein seine Auswärtszähler Nummer elf, zwölf und 13.