Ligabericht
Dogukan Koc (r.) vom FSV Manderbach schirmt den Ball gegen Felix Mayer vom TuSpo Beilstein II ab. © Isabel Althof
B-Liga: Manderbach ist auswärts eine Macht

Teaser KLB DILLENBURG: +++ Wer steht in der Fußball-B-Liga an erster und zweiter Stelle der Auswärtstabelle? Klar: Gesamtspitzenreiter SSV Türkgücü Dillenburg. Aber der FSV Manderbach spielt ebenso stabil +++

Dillenburg. Wer steht in der Fußball-B-Liga Dillenburg an erster und zweiter Stelle der Auswärtstabelle? Klar: Gesamtspitzenreiter SSV Türkgücü Dillenburg ist auch nach seinem 2:2 bei der SG Seelbach/Scheld II die Nummer eins. Punktgleich mit Türkgücü ist aber der FSV Manderbach. Das Team um Trainer Steven Zabel schnappte sich am Sonntag mit seinem 3:2-Erfolg in Beilstein seine Auswärtszähler Nummer elf, zwölf und 13.

Den kompletten Bericht bekommt Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

