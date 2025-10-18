B-Liga: Lützel-Wiebelbach überrascht

Lützel-Wiebelsbach. Vom Abstiegskandidaten zum Aufstiegsaspiranten: Der SV Lützel-Wiebelsbach II ist die Überraschungsmannschaft in der Kreisliga B. Nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter VfL Michelstadt II rangieren die Lützelbacher und empfangen am Sonntag (13 Uhr) den Tabellenletzten aus Bullau.

SVL-Trainer Luca Olt will von alledem aber nichts wissen. „Ich sehe uns als Team, das die Spitzenteams ärgern möchte. An den Zielen von vor der Saison hat sich nichts geändert. Wir wollen erst einmal so viele Punkte holen, dass wir nicht mehr absteigen können“, macht der Coach seine Marschroute deutlich.

Darüber hinaus hat sich auch noch Torwart Fabian Morgenroth gegen Breitenbrunn verletzt. Er war bislang der große Rückhalt. Die Suche nach einem adäquaten Ersatz könnte sich als schwierig gestalten. Ähnlich schwierig wie der 3:1-Erfolg beim aktuellen Tabellenersten VfL Michelstadt II. „Wir haben die bislang beste erste Hälfte gegen den VfL abgeliefert“, so Olt. Wille, Motivation, Fairness und das von Olt geforderte einfache Spiel mit viel Präzision zu zelebrieren, hatte durchschlagenden Erfolg. „Wenn es überhaupt ein Manko gab, dann war es unsere Torchancenverwertung“, legt Olt nach.

Im Abschluss fehlt noch die Entschlossenheit

Bei der SG Rimhorn/Neustadt II reichte es zuletzt hingegen „nur“ zu einem 1:1. Da brachte die Lützel-Wiebelsbacher Reserve nach langer Erfolgsbilanz aber nicht die Tugenden auf den Platz, die notwendig gewesen wären, um den Lokalrivalen zu schlagen. „Schon zur Pause hätten wir 3:0 führen müssen, verpassen es aber, effektiv aufzutreten, stattdessen hatte Rimhorn seine Chancen in der zweiten Hälfte“, blickt der Übungsleiter auf diese Partie zurück.

Gleichwohl hat die Olt-Elf mit schnellen, kurzen Pässen gezeigt, dass sie Fußball spielen kann. Nur im Abschluss fehlt noch die letzte Entschlossenheit, und so gerät der SVL II das eine oder andere Mal in schon sicher geglaubten Spielen doch noch in Bedrängnis.

Olt-Elf setzt auf Teamgeist und Stabilität

In diese Verlegenheit sollten die Olt-Schützlinge gegen den TSV Bullau am Sonntag nicht geraten. „Wir werden Bullau garantiert nicht unterschätzen. Gegen die Gäste haben wir uns dort ziemlich schwergetan. Unser Plus ist, dass wir sehr stabil spielen, was sicher auch an unserem stets geschlossenen Auftreten liegt. Und natürlich unser Teamgeist, der stark ausgeprägt ist“, sagt Olt.





