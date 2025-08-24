B-Liga: Lampertheim will keine weitere Spielverlegung

Ein Ball liegt auf dem Rasen. – Foto: Timo Babic (Füllbild)

Bergstraße (atth). Am Freitag um 17 Uhr kam die Nachricht aus Elmshausen, dass B-Ligist TSV beim VfB Lampertheim personell bedingt nicht antreten kann. Und auf eine Spielverlegung konnte und wollte der VfB nicht eingehen. „Wir haben bereits gegen Kirschhausen verlegt. Eine weitere Spielverlegung war aufgrund des engen Belegungsplans im Adam-Günderoth-Stadion nicht möglich“, sagte Trainer Martin Göring.

Die Tvgg ist personell wieder besser bestückt, verlangte Bürstadt alles ab. „Es war ein flottes Spiel“, befand Thorsten Stalyga, der Sportliche Leiter des VfR, nach einer Begegnung, in der sich beide Torleute Bestnoten verdienten. Tore: 1:0 Armend Ramadani (90.+7., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Andres (Olympia Lampertheim). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: Lagrene/Glaser.

An schlechten personellen Voraussetzungen lag es nicht, dass die Fürther die zweite Niederlage binnen weniger Tage einsteckten. „Wir hatten einige Spieler aus der ersten Garnitur dabei. Auch wenn wir vielleicht die gefälligere Spielweise an den Tag legten, haben wir uns viel zu wenige Chancen erarbeitet“, befand Fürths Trainer Stephan Steiger. Die Gäste indes hatten noch zwei weitere Hochkaräter. Tore: 0:1 Nicolas Rettig (2.). – Schiedsrichter: Brechenser (Finkenbach). – Zuschauer: 250. – Beste Spieler: geschlossene Leistung beider Seiten.

SV Unter-Flockenbach III – TSV Gras-Ellenbach 0:0. Spieler des Spiels war SVU-Torwart Sascha Boch, an dem Guthy, Kanat, Helm und Baris scheiterten. Schiedsrichter: Baake (SV Flörsheim 09). – Zuschauer: 50. – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Sandro Morr (TSV, 87., wiederholtes Foulspiel). – Beste Spieler: Boch/geschlossene Leistung

Arda Göktas, Leart Hyseni und Mustafa Turan hießen die Bürstädter, die das 1:0 auf dem Schlappen hatten. „So dürfen wir uns nicht wundern, dass wir am Ende verloren haben“, bedauerte Eintracht-Trainer Tobias Fettel, der beim Gegner Johannes Geißler lobte: „Er war wie ein Turm in der Schlacht.“ Tore: 0:1 Ali Hodroj (80.), 0:2 Mohamed Hodroj (90.+5). – Schiedsrichter: Yildirim (Ludwigshafen). – Zuschauer: 40. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Geißler.

„Die Zwingenberger hatten einen Mann weniger und wir noch einen 0:2-Rückstand aufgeholt“, freute sich Nowa-Trainer Jens Stark über das 2:2. Doch aus dem Sieg wurde nichts. Und das lag an Muhammed Deniz‘ Sonntagsschuss. Tore: 0:1 Yagiz (8., Foulelfmeter), 0:2, 2:3 Deniz (59., 80.), 1:2 Kronauer (71.), 2:2 Erkek (75., Eigentor). – Schiedsrichter: Schneider (SG Dornheim). – Zuschauer: 100. – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Harun (69., wiederholtes Foulspiel). – Beste Spieler: Finn Mehner/Deniz.