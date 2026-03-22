B-Liga: Lampertheim nimmt die Hürde Fürth VfB gewinnt Spitzenspiel mit 1:0 von Redaktion · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Die Enttäuschung ist groß beim ISC Fürth(in weiß). Foto: Jährling

Bergstraße (atth/hs/ü/ net/ü). Mit 1:0 gewann der VfB Lampertheim das Spitzenspiel der B-Liga beim ISC Fürth. Der SV Kirschhausen, nun auf dem rettenden Platz 14, und Eintracht Bürstadt II tauschten die Plätze.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 13:00 Uhr FC Fürth FC Fürth II FSV Zotzenbach Zotzenbach 1 2 Abpfiff Relegationsplatzanwärter Zotzenbach legte los wie die Feuerwehr, führte früh mit 2:0. Zwar verkürzte Emre Gözübüyük per Freitstoß in den Winkel (54.), doch mehr gelang nicht, obwohl mehr drin war, wie Fürths Sportlicher Leiter Marco Knapp sagte: „Wenn wir den einen oder anderen Angriff besser zu Ende spielen, holen wir auch ein Unentschieden.“ Dennoch sei Zotzenbach verdienter Sieger. Tore: 0:1 Vollrath (12.), 0:2 Aydogan (16.), 1:2 Emre Gözübüyük (54.). – Schiedsrichter: André Müller (Darmstadt). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Tim Fähling/geschlossene Leistung.

„Ich hatte mir vom ISC etwas mehr erhofft“, sah Lampertheims Trainer Martin Göring vor der Pause defensiv eingestellte Gastgeber. Der VfB hingegen dominierte und schoss in der 30. Minute das Tor des Tages, als Sevkan Pircek eine Vorarbeit von Tivriz verwertete. „Nachdem wir die erste Halbzeit verschlafen haben, spielten wir nach dem Wechsel auf ein Tor, waren aber nicht effektiv genug“, lautete das Fazit von Fürths Trainer Ogün Hanci. Tor: 0:1 Pircek (30.). – Schiedsrichter: Harbauer (Fränkisch-Crumbach). – Zuschauer: 80. – Bes. Vorkommnis: Fürths Serkan Gözübüyük verschießt Foulelfmeter (80.). – Beste Spieler: Serkan Gözübüyük/geschlossene Leistung

Von einem hart umkämpften Verfolgerduell berichtete Gras-Ellenbachs Sportlicher Leiter Manuel Loipersberger: „Im Spiel auf Augenhöhe verbuchten wir etwas mehr Chancen als die Gäste.“ Tore: 0:1 Fatos Ramadani (16.), 1:1 Kukavica (28.), 2:1 Helm (32.), 3:1 Kanat (88.). – Schiedsrichter: Schmidt (Spachbrücken). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten.

Was ist nur mit dem SV Fürth II los? Das 0:4 war die dritte Niederlage nach der Winterpause. „Wir waren heute einfach den Tick besser als der Gegner, haben brutal gut verteidigt und unsere Chancen effektiv genutzt“, freute sich SVK-Trainer Sascha Schmitt, dass sich seine Elf erstmals im neuen Jahr für den Aufwand belohnte. Tore: 1:0 Tim Hartmann (23., Eigentor), 2:0 Helfert (35.), 3:0 Loris Schmitt (46.), 4:0 Bizer (66.). – Schiedsrichter: Pektas (Ober-Ramstadt). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten.

Der 0:1-Rückstand brachte die Gastgeber nicht vom Weg ab. Der Held in der Schlussphase war Michael Culbertson mit seinen beidenToren. Tore: 0:1 Fell (30., Eigentor), 1:1 Pixberg (34.), 2:1, 3:1 Culbertson (83., 90.+4.). – Schiedsrichter: Schecker (Worfelden). – Zuschauer: 50. – Bes. Vorkommnisse: Bürstadts Schwerdt verschießt Foulelfmeter (48.), Gelb-Rot für Kleine (51.), wiederholtes Foulspiel. – Beste Spieler: Culbertson/Schwerdt, Lehmann.