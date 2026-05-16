B-Liga: Lampertheim kann Meisterschaft klarmachen

Schafft der TSV Lampertheim den Aufstieg in die A-Liga? – Foto: Frank Leber (Archiv)

Bergstraße. Mit einem Unentschieden beim SV Fürth II kann der VfB Lampertheim Meister der B-Liga werden. Und auch wenn es wider Erwarten nur zum Aufstieg reichen sollte, steht einer feucht-fröhlichen Feier im Adam-Günderoth-Stadion am Pfingstsamstag nichts im Wege.

Für den VfR Bürstadt war Relegationsplatz drei Mitte März in weite Ferne gerückt. Doch inzwischen läuft es für den Traditionsverein, der jüngst mit 7:2 bei Olympia Lorsch II gewann, wieder wie geschmiert. Und nun kommt mit Eintracht Bürstadt II eine Mannschaft, gegen die sich der VfR ebenso etwas ausrechnen darf. „Wenn wir so auftreten wie mit unseren 18 Toren in den vergangenen vier Spielen, bin ich überzeugt, dass wir auch die Eintracht schlagen“, ist Thorsten Stalyga, der Sportliche Leiter des VfR, optimistisch. Das heißt jedoch noch lange nicht, dass der VfR seinen Nachbarn unterschätzen würde. „Gerade das 1:1 im Hinspiel hat doch gezeigt zu was die Eintracht fähig ist. Zudem braucht sie im Abstiegskampf jeden Zähler“, sagt Stalyga, der weiterhin auf das Quintett Kevin Arnold, Lukas Keim, Alessandro Zocco, Ahmet Tubay und Yusuf Bulucu verzichten muss.

Jetzt ist es offiziell, der ISC Fürth hat die drei Zähler aus dem Spiel beim SV Fürth II, das am 19. April abgebrochen wurde, erhalten. Mit nunmehr 58 Zählern haben die Fürther beste Aussichten, in die A-Liga zurückkehren zu können. Nachlassen darf der ISC aber nicht, denn noch sind neun Punkte zu vergeben. ISC-Spielertrainer Ogün Hanci verspricht, dass seine Elf „hochmotiviert“ in die Begegnung am Sonntag beim Fünften TSV Gras-Ellenbach gehen wird. Natürlich gelte es, den TSV zu beachten und sich zu vergegenwärtigen, dass dieser bei Standards immer sehr gefährlich ist. „Wir wollen die Aufgabe Gras-Ellenbach voller Konzentration angehen“, will Hanci, der personell nahezu aus dem Vollen schöpfen kann, unbedingt einen Auswärtserfolg.

Ernüchterung dagegen beim TSV Gras-Ellenbach. „Mit dem 2:2 beim FC Fürth II haben wir unsere letzte Aufstiegschance verspielt. Nun wollen wir uns in den nächsten drei Begegnungen positiv aus der Saison verabschieden“, sagt Gras-Ellenbachs Sportlicher Leiter Manuel Loipersberger, der damit rechnet, dass der ISC Fürth seiner Elf alles abverlangen wird.