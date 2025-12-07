B-Liga: Lampertheim erobert Platz eins zurück

– Foto: Timo Babic

In der B-Liga eroberte der VfB Lampertheim mit dem 4:1 gegen den SV Kirschhausen Platz eins vom ISC Fürth zurück.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Hut ab vor dem SVK, der uns gerade in der ersten Halbzeit alles abverlangte“, lobte Lampertheims Trainer Martin Göring den Vorletzten, der durch Erik Bungardt gar in Führung ging. „Meine Halbzeitansprache war gezielt und deutlich“, berichtete Göring, dass es beim Pausentee etwas lauter wurde.

Heute, 15:00 Uhr VfB Lampertheim VfB Lampert. SV Kirschhausen Kirschhausen 4 1 Abpfiff Seine Lampertheimer ließen Taten folgen – und das „Tor des Jahrhunderts“, wie Göring befand: Dewran Kisin nahm kurz hinter der Mittellinie Maß, und es stand 3:1. Den Schlusspunkt setzte Sefkan Pircek. Bei seinem Knaller blieb dem ansonsten guten Fabian Fuhrmann im Gästetor keine Abwehrmöglichkeit. „Ich hatte es schon befürchtet, dass wir unter diesen personellen Voraussetzungen keine Chance haben. Der VfB hat verdient gewonnen“, hielt sich die Enttäuschung bei SVK-Trainer Sascha Schmitt in Grenzen.