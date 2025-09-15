 2025-09-15T13:56:57.594Z

Allgemeines
Der SC Kohlheck hat 3.000 Euro für Noel gesammelt.
Der SC Kohlheck hat 3.000 Euro für Noel gesammelt. – Foto: SCK

B-Liga: Kohlheck sammelt Punkte und Spenden

SCK bereut den Kreisoberliga-Rückzug kein bisschen und sorgt für stolzen Betrag „für Noel“ +++ Munzur siegt im Topspiel bei Blau-Gelb

Wiesbaden. Beim SC Kohlheck ist man sich nach dem geglückten Start in der B-Liga sicher, dass der Rückzug der ersten Mannschaft aus der Kreisoberliga und die Umstrukturierungen die „absolut richtige Entscheidung“ waren, wie Abteilungsleiter Stefan Weigl bilanziert. Der SC durfte bereits unter der Woche im Heimspiel gegen Blau-Gelb ran.

