B-Liga: Kohlheck sammelt Punkte und Spenden

Wiesbaden. Beim SC Kohlheck ist man sich nach dem geglückten Start in der B-Liga sicher, dass der Rückzug der ersten Mannschaft aus der Kreisoberliga und die Umstrukturierungen die „absolut richtige Entscheidung“ waren, wie Abteilungsleiter Stefan Weigl bilanziert. Der SC durfte bereits unter der Woche im Heimspiel gegen Blau-Gelb ran.

Zuvor wurden dabei die Spenden für „Noel“ aus dem Hessenpokal-Spiel der AH gegen Oberliederbach übergeben. „Der Pokalabend war ein voller Erfolg, auch wenn wir am Ende knapp im Elfmeterschießen verloren haben. Wir haben 3.000 Euro gesammelt. Von Oberliederbach kam außerdem noch eine 500 Euro Spende dazu, was Wahnsinn ist“, war Weigl glücklich. Gegen Blau-Gelb folgte im Nachgang ein packendes Duell mit drei Toren in der Nachspielzeit, das letztlich fair 3:3 endete. Die Englische Woche krönte Kohlheck nun mit dem 2:1-Erfolg bei der Reserve von Schierstein 08. Munzur siegte im Topspiel bei Blau-Gelb mit 3:2 während Kostheim 05 nach dem 3:1 bei Westend ebenso oben dran bleibt.