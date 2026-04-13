 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

B-Liga: Kohlheck mit spektakulärem Comeback

SCK gleicht nach 1:4-Rückstand noch aus

von Alexander Knittel · Heute, 17:48 Uhr · 0 Leser
Der SC Kohlheck zeigte starke Moral gegen Italia.
Der SC Kohlheck zeigte starke Moral gegen Italia. – Foto: Frank Abendschein (Archiv)

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Kreisliga B Wiesbaden
Kohlheck
Kastel 46 II
Delkenheim II
Amöneburg

Wiesbaden. Der SC Kohlheck feierte beim Gastspiel beim SV Italia eine spektakuläre Aufholjagd. Zur Pause sah es nach einem 4:1 für Italia nach drei sicheren Punkten für den SVI aus. Das zwischenzeitliche 2:5 für Kohlheck durch Luis Jackson ließ die Gäste nochmal hoffen. „Die Rote Karte von Italia hat uns dann wieder ins Spiel geholt“, gab Kohlhecks Abteilungsleiter Stefan Weigl zu.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

So traf erst Philip Wandelt in Minute 88. Italia schwächte sich durch eine Gelb-Rote dann doppelt. Christopher Ohler verkürzte tief in der Nachspielzeit dann auf 4:5. „Dann hat Italia nach einem Konter die Chance auf das 6:4. Unser Torwart pariert den Ball und schlägt einen Abschlag auf Yannic Klump, der zum Ausgleich trifft. Absolut spektakuläres Ende“; schwärmte Weigl. Das Spiel hatte aufgrund der Kohlhecker Vergangenheit großer Teile des Italia-Kaders für Weigl außerdem einen „besonderen Charakter“.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
4
0
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
0
8
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
5
5
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden II
15
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
3
5
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
4
6
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Westend Wiesbaden
VfB Westend WiesbadenVfB Westend
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
9
1
Abpfiff