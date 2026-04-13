B-Liga: Kohlheck mit spektakulärem Comeback

Der SC Kohlheck zeigte starke Moral gegen Italia. – Foto: Frank Abendschein (Archiv)

Wiesbaden. Der SC Kohlheck feierte beim Gastspiel beim SV Italia eine spektakuläre Aufholjagd. Zur Pause sah es nach einem 4:1 für Italia nach drei sicheren Punkten für den SVI aus. Das zwischenzeitliche 2:5 für Kohlheck durch Luis Jackson ließ die Gäste nochmal hoffen. „Die Rote Karte von Italia hat uns dann wieder ins Spiel geholt“, gab Kohlhecks Abteilungsleiter Stefan Weigl zu.

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So traf erst Philip Wandelt in Minute 88. Italia schwächte sich durch eine Gelb-Rote dann doppelt. Christopher Ohler verkürzte tief in der Nachspielzeit dann auf 4:5. „Dann hat Italia nach einem Konter die Chance auf das 6:4. Unser Torwart pariert den Ball und schlägt einen Abschlag auf Yannic Klump, der zum Ausgleich trifft. Absolut spektakuläres Ende“; schwärmte Weigl. Das Spiel hatte aufgrund der Kohlhecker Vergangenheit großer Teile des Italia-Kaders für Weigl außerdem einen „besonderen Charakter“.