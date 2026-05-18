 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

B-Liga: Kohlheck hofft auf gelungenes Saisonfinale

Nach Ausrichtung des Pokal-Endspiels war der SCK gegen Schlusslicht Amöneburg erfolgreich

von Alexander Knittel · Heute, 14:50 Uhr · 0 Leser
Der SC Kohlheck besiegte am Wochenende die Spvgg. Amöneburg.
Der SC Kohlheck besiegte am Wochenende die Spvgg. Amöneburg. – Foto: Frank Abendschein (Archiv)

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Kreisliga B Wiesbaden
Kohlheck
Kastel 46 II
Delkenheim II
Amöneburg

Wiesbaden. In der B-Liga sicherte sich der SC Kohlheck nach dem Pokalfinale am vergangenen Mittwoch auf dem Gelände des SCK drei Punkte gegen die Sportvereinigung Amöneburg. „Das Finale war ein absolutes Highlight. Der Moment des Treffers hat mich für Klarenthal sehr gefreut. So etwas vergisst man nicht“, blickte Abteilungsleiter Stefan Weigl auf das Endspiel zurück.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

„Die Saison findet so jetzt noch einen guten Abschluss. Wir hoffen, dass wir nächsten Montag gegen den VfR dann nochmal drei Punkte feiern und dann einen schönen Saisonabschluss haben“, so Weigl, der beim 6:3 außerdem ein Schlusslicht erlebte, das durchaus Chancen auf Zählbares hatte: „Das war eine ganz andere Mannschaft als noch im Hinspiel. Nach einem 0:2 in ihrer Situation zurückzukommen, schafft nicht jeder.“

Gestern, 13:00 Uhr
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
SpVgg Amöneburg
SpVgg AmöneburgAmöneburg
6
3
Abpfiff

Kostheim 05 musste das Heimspiel gegen Primus Munzur absagen. Munzur hat damit kommende Woche gegen Amöneburg die Chance, den Aufstieg in die A-Liga zu finalisieren. „Wir wollen den letzten Schritt jetzt gehen“, freut sich Trainer Tolga Yildiz auf das Endspiel.

Gestern, 13:00 Uhr
TuS 05 Kostheim
TuS 05 Kostheim05 Kostheim
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
0
3
§ Urteil

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden II
14
2
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim II
SV Italia Wiesbaden
SV Italia WiesbadenSV Italia WI
2
1
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46 II
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08 II
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bosna 04 Wiesbaden
SV Bosna 04 WiesbadenSV Bosna 04
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
3
4
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi. II
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden II
0
1
Abpfiff