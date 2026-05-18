B-Liga: Kohlheck hofft auf gelungenes Saisonfinale Nach Ausrichtung des Pokal-Endspiels war der SCK gegen Schlusslicht Amöneburg erfolgreich von Alexander Knittel · Heute, 14:50 Uhr · 0 Leser

Der SC Kohlheck besiegte am Wochenende die Spvgg. Amöneburg. – Foto: Frank Abendschein (Archiv)

Wiesbaden. In der B-Liga sicherte sich der SC Kohlheck nach dem Pokalfinale am vergangenen Mittwoch auf dem Gelände des SCK drei Punkte gegen die Sportvereinigung Amöneburg. „Das Finale war ein absolutes Highlight. Der Moment des Treffers hat mich für Klarenthal sehr gefreut. So etwas vergisst man nicht“, blickte Abteilungsleiter Stefan Weigl auf das Endspiel zurück.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Die Saison findet so jetzt noch einen guten Abschluss. Wir hoffen, dass wir nächsten Montag gegen den VfR dann nochmal drei Punkte feiern und dann einen schönen Saisonabschluss haben“, so Weigl, der beim 6:3 außerdem ein Schlusslicht erlebte, das durchaus Chancen auf Zählbares hatte: „Das war eine ganz andere Mannschaft als noch im Hinspiel. Nach einem 0:2 in ihrer Situation zurückzukommen, schafft nicht jeder.“

Kostheim 05 musste das Heimspiel gegen Primus Munzur absagen. Munzur hat damit kommende Woche gegen Amöneburg die Chance, den Aufstieg in die A-Liga zu finalisieren. „Wir wollen den letzten Schritt jetzt gehen“, freut sich Trainer Tolga Yildiz auf das Endspiel.