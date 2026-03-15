B-Liga: Knappe Siege für Spitzenduo VfB/ISC SV Kirschhausen erneut im Pech von Redaktion · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Der VfB Lampertheim bleibt Tabellenführer in der B-Liga. – Foto: Frank Leber (Archiv)

Bergstraße (atth). In der B-Liga hat der SV Kirschhausen zum zweiten Mal in Folge äußerst unglücklich verloren. Tabellenführer VfB Lampertheim und Verfolger ISC Fürth siegten knapp.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr VfR Bürstadt VfR Bürstadt SG Gronau SG Gronau 5 2 Abpfiff „Wir haben einen soliden Auftritt hingelegt. Es war eine eindeutige Angelegenheit“, freute sich Thorsten Stalyga, der Sportliche Leiter des VfR, der noch weitere Treffer seiner Elf vermisste gegen eine SG, die den VfR zu keinem Zeitpunkt richtig forderte. Tore: 0:1 Bayer (14.), 1:1, 2:1 Nunzio Pelleriti (19., 25.), 3:1 Armend Ramadani (58.), 4:1 Buzoku (61.), 5:1 Alhammod (74.), 5:2 Rettig (85.). – Schiedsrichter: Zipfl (Heiligkreuzsteinach). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Pelleriti/geschlossene Leistung.

„Wir haben den Gegner mit einer absoluten Rumpftruppe an die Wand gespielt“, sah SVK-Trainer Sascha Schmitt gerade in der zweiten Halbzeit einen starken Auftritt seiner Mannschaft. Doch SVU-Torhüter Sascha Boch brachte die Platzherren zur Verzweiflung. Tore: 0:1 Scott (20.), 1:1 Jose Rothenstein (26.), 1:2 Scott (30.). – Schiedsrichter: Uzun (Ludwigshafen). – Zuschauer: 30. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Boch, Scott.

„In der ersten halben Stunde war uns die fehlende Spielpraxis deutlich anzumerken“, musste Lampertheims Trainer Martin Göring zugeben, dass sich seine Mannschaft in einer Begegnung, in der kein Schönheitspreis zu vergeben war, schwer tat. Umso mehr freute es ihn, dass seine Elf nach dem Wechsel die nötige Leidenschaft entwickelte. Dem Siegtreffer durch Sefkan Pircek ging ein schöner Weitschuss durch Aykut Tivriz voraus. Tor: Pircek (55.). – Schiedsrichter: Dupin (Tvgg Lorsch). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Atali.

Die Gastgeber waren bemüht, die Gäste aber das effizientere Team. Sandro Morr köpfte kurz vor Ende aus zwei Metern zum Sieg ein. „Wir haben uns defensiv sehr schlecht angestellt. Der TSV hat unsere Fehler eiskalt bestraft“, ärgerte sich SV-Trainer Stephan Steiger. „Vielleicht waren wir gieriger auf den Sieg als die Fürther“, merkte Gras-Ellenbachs Manuel Loipersberger an. Tore: 0:1 Steinmann (30.), 1:1 Laurin Weise (52.), 1:2 Morr (87.) – Schiedsrichter: Halpakinar (Odenwaldkreis) – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: keine/geschlossene Leistung.

Nach hartem ISC-Einsatz verletzte sich Bürstadts Hüseyin Tutay so sehr, dass er Mitte der ersten Halbzeit mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde. „Hut ab vor meiner Mannschaft, wie sie, nach einer kurzen Beratung, mit diesem Umstand umgegangen ist“, lobte Eintracht-Trainer Tobias Fettel. Den Gästen gelang mit zwei schönen Weitschüssen ein Doppelschlag. Tore: 0:1 Bayraktar (68.), 0:2 Serkan Gözübüyük (69., 1:2 Schwerdt (90.+2) – Schiedsrichter: Sokolovic (Gernsheim) – Zuschauer: 70 – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Gassa.